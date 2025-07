Bei Schlümpfe-Premiere: Beeindruckender Gewichtsverlust: John Goodman kaum wiederzuerkennen

1 John Goodman bei der US-Premiere von "Die Schlümpfe: Der große Kinofilm". Foto: imago images/UPI Photo/JIM RUYMEN

John Goodman strahlte bei der "Schlümpfe"-Premiere in Los Angeles. Der 73-Jährige zeigte stolz seine beeindruckende Gewichtsabnahme von 90 Kilogramm.











Ein strahlender John Goodman schritt am Sonntagabend über den blauen Teppich der US-Premiere von "Die Schlümpfe: Der große Kinofilm" im Paramount Theater in Los Angeles - und bot dabei einen beeindruckenden Anblick. Der 73-jährige Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "The Big Lebowski" oder "Argo", zeigte sich in einem eleganten marineblauen Anzug mit gemusterter Krawatte und braunen Schuhen, wie Bilder des Events zeigen. Seine schlanke Silhouette zog dabei die Aufmerksamkeit auf sich.