Bei Prevorst: Junger Motorradfahrer stirbt bei Unfall

1 Der Biker kam in einer langen Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Foto: dpa/Nicolas Armer

Tragisches Ende der Motorrausausfahrt einer Gruppe: Ein 23-Jähriger ist am Donnerstag bei Prevorst (Kreis Ludwigsburg) von der Straße abgekommen und später im Krankenhaus gestorben.











Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Unfall bei Oberstenfeld tödlich verletzt worden. Das teilt das Polizeipräsidium Heilbronn mit. Der Mann fuhr mit einer Gruppe aus mehreren Motorradfahrern gegen 19 Uhr von Prevorst in Richtung Oberstenfeld, als er kurz hinter der Gemarkungsgrenze der Landkreise Heilbronn und Ludwigsburg in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor. Als Ursache nennt die Polizei mutmaßlich nicht angepasste Geschwindigkeit,