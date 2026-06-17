Bei Preisverleihung: Kurt Russell und Goldie Hawn feiern mit Monacos Fürstenpaar

Hollywoodstar Kurt Russell hat beim Fernsehfestival von Monte-Carlo einen Preis aus den Händen von Charlène von Monaco erhalten. Mit gefeiert haben auch Fürst Albert und Goldie Hawn.

Fürstin Charlène von Monaco (48) hat Hollywoodstar Kurt Russell (75) am Dienstag den "Crystal Nymph Award" des Monte-Carlo Television Festival verliehen. Den Preis erhielt der US-Schauspieler laut "Variety" in Anerkennung seines "außergewöhnlichen Beitrags zur Unterhaltungsbranche und seiner bemerkenswerten Karriere, die sich über mehr als sechs Jahrzehnte erstreckt".

Fürst Albert II. (68) war ebenfalls bei der Auszeichnung von Kurt Russell im "Salle des Princes" im Grimaldi Forum in Monaco anwesend. Bei der Zeremonie wurde der 75-Jährige außerdem von seiner Partnerin Goldie Hawn (80) unterstützt. Die beiden Schauspieler posierten gemeinsam mit dem Fürstenpaar für Bilder. Charlène ist darauf in einem langen, glitzernden Abendkleid zu sehen. Das Outfit mit langen Ärmeln war hochgeschlossen.

Goldie Hawn setzte auf einen dunklen Hosenanzug mit weißen Details an der Jacke. Damit passte sie sich optisch ihrem Partner an. Kurt Russell erschien wie Fürst Albert im schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Fliege.

Jahrzehntelanges Glück ohne Trauschein

Kurt Russell ist seit 1983 mit Goldie Hawn liiert. Geheiratet haben die beiden nie. Hawn erklärte einst in einem CNN-Interview, dass sowohl sie als auch Kurt Russell zuvor mit anderen Menschen verheiratet waren und sie erkannt hätten, dass es "immer hässlich" sei, wenn eine Beziehung nicht funktioniere. Sie genieße es, nicht in einer Ehe gefangen zu sein, und könne jeden Tag aktiv entscheiden, ob sie in der Partnerschaft bleiben wolle.

Die beiden bekamen 1986 Sohn Wyatt (39). Kurt Russell half zudem dabei, Hawns Tochter Kate Hudson (47) und Sohn Oliver Hudson (49) aus ihrer früheren Ehe mit Bill Hudson (76) großzuziehen. Der Star aus "Die Klapperschlange" hat außerdem einen Sohn namens Boston (46) mit seiner Ex-Frau, der Schauspielerin Season Hubley (75). Mit ihr war er von 1979 bis 1983 verheiratet.