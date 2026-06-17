Bei Preisverleihung: Kurt Russell und Goldie Hawn feiern mit Monacos Fürstenpaar

Hollywoodstar Kurt Russell hat beim Fernsehfestival von Monte-Carlo einen Preis aus den Händen von Charlène von Monaco erhalten. Mit gefeiert haben auch Fürst Albert und Goldie Hawn.
Fürstin Charlène von Monaco (48) hat Hollywoodstar Kurt Russell (75) am Dienstag den "Crystal Nymph Award" des Monte-Carlo Television Festival verliehen. Den Preis erhielt der US-Schauspieler laut "Variety" in Anerkennung seines "außergewöhnlichen Beitrags zur Unterhaltungsbranche und seiner bemerkenswerten Karriere, die sich über mehr als sechs Jahrzehnte erstreckt".