Im Vorfeld der Grammys hat Dave Grohl einen seltenen Auftritt absolviert. Der Musiker zeigte sich auf dem roten Teppich mit seiner Ehefrau Jordyn und seiner Tochter Violet.

Es war ein Bild, das es nicht häufig zu sehen gibt. Der Foo-Fighters-Musiker Dave Grohl (57) hat sich auf dem roten Teppich gezeigt, zusammen mit seiner Ehefrau Jordyn Blum (49) und mit Violet (19), der ältesten gemeinsamen Tochter. Das Trio besuchte eine Pre-Grammy-Gala vor der Verleihung des wichtigen Musikpreises am Sonntag.

Sie zeigen sich nach Seitensprung-Baby als Familie Mit dem Auftritt demonstriert die Familie weiterhin Zusammenhalt, nachdem es zu einem Seitensprung von Dave Grohl gekommen war. Der Musiker hatte im September 2024 öffentlich gemacht, dass er "außerhalb" seiner Ehe Vater eines Mädchens geworden ist. Er wolle ein "liebevoller und unterstützender Elternteil" für seine jüngste Tochter sein. Grohl, der neben Violet außerdem zwei weitere Töchter mit seiner Ehefrau Jordyn hat, liebe seine Familie, schrieb er bei Instagram. Er wollte alles tun, "um ihr Vertrauen zurückzugewinnen und ihre Vergebung zu verdienen".

Und genau das hat er offenbar geschafft. Nach Bekanntwerden des Seitensprungs waren Grohl und Blum erstmals im Juli 2025 wieder gemeinsam auf einer öffentlichen Veranstaltung gesehen worden. Sie zeigten sich beim Tennisturnier in Wimbledon.

"Sie hat ihm vergeben", hatte ein anonymer Insider im letzten Jahr zudem dem US-Magazin "People" verraten. Das Paar habe sich aber "auch nie scheiden lassen" wollen, denn "die Vorstellung, ihre Familie zu trennen, war für beide zu traurig. Sie lieben ihre Mädchen und sind beide großartige Eltern." Der Musiker, der einst als Schlagzeuger von Nirvana weltberühmt wurde, habe sich angeblich schrecklich gefühlt und seine Ehefrau um Vergebung gebeten. Sie seien jetzt wieder "sehr glücklich".

Im Oktober 2025 wurde Grohl schließlich zum ersten Mal wieder mit Blum auf einem roten Teppich fotografiert. Das seit dem Jahr 2003 verheiratete Ehepaar besuchte damals ein Event einer gemeinnützigen Organisation.

Die Grammys werden am 1. Februar - nach deutscher Zeit in der Nacht auf den 2. Februar - in Los Angeles verliehen. Bei dem Event wird unter anderem Justin Bieber (31) sein Comeback feiern. Er wird bei den Awards auftreten, nachdem er zum letzten Mal im Jahr 2022 auf der Grammy-Bühne stand, um dort zu performen.