Im Vorfeld der Grammys hat Dave Grohl einen seltenen Auftritt absolviert. Der Musiker zeigte sich auf dem roten Teppich mit seiner Ehefrau Jordyn und seiner Tochter Violet.
Es war ein Bild, das es nicht häufig zu sehen gibt. Der Foo-Fighters-Musiker Dave Grohl (57) hat sich auf dem roten Teppich gezeigt, zusammen mit seiner Ehefrau Jordyn Blum (49) und mit Violet (19), der ältesten gemeinsamen Tochter. Das Trio besuchte eine Pre-Grammy-Gala vor der Verleihung des wichtigen Musikpreises am Sonntag.