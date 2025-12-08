Bei Jimmy Fallon: Millie Bobby Brown verschenkt besonderes Stranger Things-Requisit

In der "The Tonight Show" überraschte Millie Bobby Brown Moderator Jimmy Fallon mit einem ganz besonderen Geschenk: Sie schenkte ihm das Original-Armband aus "Stranger Things" - ein Requisit mit tiefer Bedeutung sowohl in der Serie als auch für ihre Freundschaft.

Es war ein Moment, der selbst den schlagfertigen Jimmy Fallon (51) sprachlos machte: In der letzten "The Tonight Show"-Ausgabe überraschte Millie Bobby Brown (21) den Talkshow-Moderator mit einem Geschenk, das ihn sichtlich bewegte. Die "Stranger Things"-Darstellerin überreichte ihm das Original-Armband, das ihre Figur Eleven in der Netflix-Hitserie trägt.

"Für meinen elften Auftritt in deiner Show habe ich mir überlegt, was ich dir mitbringen könnte, um mich zu bedanken - dafür, dass du mich über so viele Jahre eingeladen und dich um mich gekümmert hast", leitete Brown ihre Überraschung ein. "Deshalb habe ich dir Elevens Armband aus der Serie mitgebracht, das Hopper ihr in Staffel zwei schenkt."

Ein Requisit mit tiefer Symbolik

Das Armband trägt in "Stranger Things" eine besondere Geschichte in sich: Ursprünglich gehörte es Sara, der verstorbenen Tochter von Polizeichef Hopper. Er trug es als Haargummi zum Gedenken an sie - bis er es Eleven schenkte. Seitdem symbolisiert das Schmuckstück die wachsende Vater-Tochter-Beziehung zwischen den beiden Figuren.

Genau diese Bedeutung machte Brown zum Kern ihrer Geste: "Weil du immer wie eine väterliche Figur für mich warst und auf mich aufgepasst hast, wollte ich dir das schenken, um Danke zu sagen." Der völlig überrumpelte Fallon konnte nur ungläubig fragen: "Oh mein Gott, ist das dein Ernst?"

Elf Auftritte in zehn Jahren

Die Schauspielerin war gerade elf Jahre alt, als sie 2016 erstmals die Bühne von "The Tonight Show" betrat. Seitdem kehrte sie regelmäßig zurück. In der Sendung sprach Brown auch über die emotionalen letzten Drehtage der finalen fünften Staffel. Gemeinsam mit Co-Star Noah Schnapp bastelte sie 30 Freundschaftsarmbänder für das gesamte Team. "Wir saßen nicht an einem Tisch, sondern auf Sofas - und haben im Grunde zwei Stunden lang durchgeweint", beschrieb sie den letzten gemeinsamen Table Read.