Bei Jimmy Fallon: Millie Bobby Brown verschenkt besonderes Stranger Things-Requisit

In der "The Tonight Show" überraschte Millie Bobby Brown Moderator Jimmy Fallon mit einem ganz besonderen Geschenk: Sie schenkte ihm das Original-Armband aus "Stranger Things" - ein Requisit mit tiefer Bedeutung sowohl in der Serie als auch für ihre Freundschaft.
Es war ein Moment, der selbst den schlagfertigen Jimmy Fallon (51) sprachlos machte: In der letzten "The Tonight Show"-Ausgabe überraschte Millie Bobby Brown (21) den Talkshow-Moderator mit einem Geschenk, das ihn sichtlich bewegte. Die "Stranger Things"-Darstellerin überreichte ihm das Original-Armband, das ihre Figur Eleven in der Netflix-Hitserie trägt.