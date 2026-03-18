Einen Monat nach dem Tod von Eric Dane zeigt sich Rebecca Gayheart erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit den beiden gemeinsamen Töchtern besuchte sie eine Filmpremiere in Los Angeles.

Rebecca Gayheart (54) hat sich rund einen Monat nach dem Tod ihres Ehemannes Eric Dane (1972-2026) erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Gemeinsam mit den beiden Töchtern Billie Beatrice (16) und Georgia Geraldine (14) besuchte die langjährige Ehefrau des ehemaligen "Grey's Anatomy"-Stars am Dienstag in Los Angeles die Premiere des Films "The Drama".

Berichten zufolge, wollten Rebecca Gayheart und ihre Töchter mit ihrem Auftritt vor allem Zendaya (29) unterstützen, die in "The Drama" mitspielt und mit Eric Dane für "Euphoria" vor der Kamera stand. In der kommenden dritten Staffel der Serie wird Dane noch einmal zu sehen sein - ein letztes Mal.

Der Schauspieler starb am 19. Februar 2026 im Alter von 53 Jahren - nur zehn Monate, nachdem er seine Diagnose Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) öffentlich gemacht hatte. Laut der Sterbeurkunde lautet die offizielle Todesursache Atemversagen.

Eric Danes Memoiren kommen im Herbst

Im Herbst sollen Eric Danes Memoiren erscheinen. Rund zwei Wochen nach dem Tod des Schauspielers kündigte Penguin Random House an, dass das Buch unter dem Titel "My Book of Days: A Memoir in Moments" am 3. November in den Handel kommen soll. Laut Verlag arbeitete der Schauspieler bis zuletzt an dem Manuskript und hatte sich ausdrücklich für eine Veröffentlichung ausgesprochen.

Wenige Monate vor seinem Tod gab Eric Dane zudem ein letztes Interview für Netflix. Darin richtete er sich mit einer emotionalen Botschaft direkt an seine beiden Teenager-Töchter Billie und Georgia - veröffentlicht wurde das Gespräch erst kurz nach seinem Tod. Rebecca Gayheart und Eric Dane lebten zuletzt getrennt, die Schauspielerin zog ihren Scheidungsantrag jedoch zurück. In einem Podcast erklärte sie später, sie habe ihren Töchtern zeigen wollen, was es bedeutet, füreinander da zu sein.