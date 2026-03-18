Einen Monat nach dem Tod von Eric Dane zeigt sich Rebecca Gayheart erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit den beiden gemeinsamen Töchtern besuchte sie eine Filmpremiere in Los Angeles.
Rebecca Gayheart (54) hat sich rund einen Monat nach dem Tod ihres Ehemannes Eric Dane (1972-2026) erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Gemeinsam mit den beiden Töchtern Billie Beatrice (16) und Georgia Geraldine (14) besuchte die langjährige Ehefrau des ehemaligen "Grey's Anatomy"-Stars am Dienstag in Los Angeles die Premiere des Films "The Drama".