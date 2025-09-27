Bei Edward Enninfuls Party: Naomi Campbell elegant in Mailand

Einen schwarzen Anzug mit XXL-Smokingjacke, ein schwarzes Oberteil und schwarze Stilettos wählte Naomi Campbell für die Party von Edward Enninful in Mailand und sorgte damit für einen stilsicheren Auftritt.

Naomi Campbell (55) gilt noch immer als eines der besten Models der Welt. Diesem Ruf machte sie bei Edward Enninfuls Party während der Mailänder Modewoche wieder alle Ehre. Der ehemalige Chefredakteur der britischen "Vogue" hat das Medienunternehmen EE72 gegründet. Sein erstes Projekt ist das "72 Magazine", das im September mit Julia Roberts (57) auf dem Cover Premiere feierte.

Sie sieht sich vor allem als Mutter Supermodel Naomi Campbell feierte bei der Party am Freitagabend einen eleganten Auftritt in einem schwarzen Anzug mit enger Hose und übergroßer Smokingjacke, die sie über einem seidigen Oberteil und einer Statement-Brosche trug. Dazu kombinierte sie spitze schwarze Stilettos.

Erst kürzlich betonte die 55-Jährige, die zwei kleine Kinder hat, dass sie ihre wilden Tage hinter sich gelassen habe. Sie betrachte sie selbst als "nur eine Mama", wie sie in einem Kurzfilm als Gesicht der Frühjahrskollektion 2026 des Modedesigners Tolu Coker erklärte.

In dem zweieinhalbminütigen Clip gewährt Naomi Campbell Einblicke in ihr Leben abseits der Kameras und erklärt, wie sie ihre Kinder großzieht - einen Sohn und eine Tochter, die 2021 und 2023 durch eine Leihmutter zur Welt kamen. "Ich bin einfach nur eine Mutter. So sehe ich mich heute." Wer sie kenne, wisse, dass sie immer Mutter werden wollte. "Mit meinen Kindern bin ich lustig, aber in Sachen Disziplin bin ich zurückhaltend. Das ist der moralische Standard, nach dem ich in einem westindischen jamaikanischen Haushalt erzogen wurde. Ich ertappe mich dabei, Dinge zu sagen, die meine Großmutter zu mir sagen würde."

Frischgebackene Mama Poppy Delevingne

Auf der Party in Mailand traf Campbell auf eine andere Mutter: Poppy Delevingne (39), die im Mai mit ihrem Partner Archie Keswick ihr erstes Kind, Tochter Kaia Moon, zur Welt brachte. Sie erschien in einem schwarzen Midikleid, das ihre Figur nach der Geburt betonte und mit einem gewagten Schnitt aufwartete. Dazu trug sie einen langen Ledermantel über den Schultern.