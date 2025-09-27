Bei Edward Enninfuls Party: Naomi Campbell elegant in Mailand

Einen schwarzen Anzug mit XXL-Smokingjacke, ein schwarzes Oberteil und schwarze Stilettos wählte Naomi Campbell für die Party von Edward Enninful in Mailand und sorgte damit für einen stilsicheren Auftritt.
Naomi Campbell (55) gilt noch immer als eines der besten Models der Welt. Diesem Ruf machte sie bei Edward Enninfuls Party während der Mailänder Modewoche wieder alle Ehre. Der ehemalige Chefredakteur der britischen "Vogue" hat das Medienunternehmen EE72 gegründet. Sein erstes Projekt ist das "72 Magazine", das im September mit Julia Roberts (57) auf dem Cover Premiere feierte.