Für Hollywood-Verhältnisse halten sie ihre Ehe geradezu komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Doch bei einer Award-Show in Los Angeles zeigte sich Oscarpreisträgerin Emma Stone nun mit Ehemann Dave McCary auf dem Red Carpet.
Die zweifache Oscarpreisträgerin Emma Stone (37) hält ihr Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Doch am Samstagabend zeigte sich der "Poor Things"-Star in Begleitung von Ehemann Dave McCary (40). Anlass war die 37. Verleihung der Producers Guild Awards in Los Angeles. Das Produktionsteam von Stones neuestem Film "Bugonia" war dort nominiert, hatte jedoch gegen "One Battle After Another" das Nachsehen.