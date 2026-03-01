Für Hollywood-Verhältnisse halten sie ihre Ehe geradezu komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Doch bei einer Award-Show in Los Angeles zeigte sich Oscarpreisträgerin Emma Stone nun mit Ehemann Dave McCary auf dem Red Carpet.

Die zweifache Oscarpreisträgerin Emma Stone (37) hält ihr Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Doch am Samstagabend zeigte sich der "Poor Things"-Star in Begleitung von Ehemann Dave McCary (40). Anlass war die 37. Verleihung der Producers Guild Awards in Los Angeles. Das Produktionsteam von Stones neuestem Film "Bugonia" war dort nominiert, hatte jedoch gegen "One Battle After Another" das Nachsehen.

Für den Auftritt hatte sich Stone für ein ärmelloses, weißes Satinkleid entschieden. Ehemann McCary erschien in einem dunkelbraunen Anzug, trug dazu ein hellbraunes Hemd.

Kennenlernen bei "Saturday Night Live"

Stone und McCary sollen sich Medienberichten zufolge 2016 kennengelernt haben, als die Schauspielerin bei einer Folge von "Saturday Night Live" zu Gast war. McCary arbeitete damals als Autor und Regisseur bei der legendären Sketch-Show. Im Oktober 2017 wurde ihre Beziehung publik, im Dezember 2019 folgte die Verlobung. Seit 2020 sind die beiden verheiratet. Tochter Louise Jean wurde im März 2021 geboren.

Neben ihrer Rolle als Eltern arbeiten Stone und McCary auch beruflich eng zusammen. Mit ihrer gemeinsamen Produktionsfirma Fruit Tree, die sie 2020 gründeten, haben sie in den vergangenen Jahren mehrere Projekte realisiert - darunter den Oscar-Sieger "A Real Pain" und den Horrorfilm "I Saw the TV Glow".

In Zukunft soll Stone auch in einer Regie-Arbeit ihres Gatten zu bewundern sein. In der romantischen Komödie "The Catch" soll die 37-Jährige laut des US-Branchenmagazins "Deadline" an der Seite von "Star Trek"-Star Chris Pine (45) auftreten. Die Dreharbeiten zu dem Projekt haben noch nicht begonnen.

Wenig erfolgreiche Awards-Season für "Bugonia"

Für Stones neuen Film "Bugonia", der auch bei den Producers Guild Awards leer ausging, ist es bislang keine sonderlich erfolgreiche Awards-Season. Lediglich zehn Siege stehen bislang 133 Nominierungen gegenüber. Bei bedeutenden Preisverleihungen wie den BAFTAs, Critics' Choice Awards oder Golden Globe Awards ging das Werk des griechischen Filmemachers Giorgos Lanthimos (52) jeweils komplett leer aus.

Bei den Academy Awards, die in diesem Jahr in der Nacht vom 15. auf den 16. März verliehen werden, ist die Satire über zwei Anhänger von Verschwörungserzählungen, die eine CEO kidnappen, insgesamt vier Mal nominiert.