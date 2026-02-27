Bei den NAACP Image Awards: Überraschungsauftritt von Herzogin Meghan und Prinz Harry

Kaum zurück von ihrer humanitären Reise nach Jordanien, sorgen Herzogin Meghan und Prinz Harry erneut für Schlagzeilen: Bei den NAACP Image Awards überraschen sie mit einer Videobotschaft und verleihen den Archewell Digital Civil Rights Award.

Nur wenige Stunden nach dem Ende ihrer humanitären Reise nach Jordanien haben Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) für eine Überraschung gesorgt. Bei den NAACP Image Awards Creative Honors tauchten die beiden am 26. Februar per Videobotschaft auf, wie unter anderem "People" berichtet. Sie verliehen den NAACP-Archewell Digital Civil Rights Award - ihre Ansprache war zuvor aufgezeichnet worden. Der jährliche Preis wurde 2022 in Kooperation mit der Wohltätigkeitsorganisation der beiden ins Leben gerufen.

Harry und Meghan pflegen seit Jahren enge Verbindungen zur NAACP. Für ihr gesellschaftliches Engagement und ihren besonderen öffentlichen Einsatz wurden sie 2022 bei den NAACP Image Awards selbst mit dem renommierten President's Award geehrt.

Paar besuchte ein Flüchtlingslager in Jordanien

Am selben Tag beendeten Meghan und Harry ihre humanitäre Reise nach Jordanien, wo sie gemeinsam mit dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, an verschiedenen Treffen und Besichtigungen teilnahmen. Das Paar besuchte auch das Flüchtlingslager Za'atari.

Sie besichtigten auch ein Jugendzentrum der Organisation Questscope, das jungen Menschen vielfältige Programme anbietet - von Kunst- und Fotoworkshops über Musik bis hin zu Sport. Ziel ist es, die Jugendlichen zu fördern und sie bei psychischen Herausforderungen zu unterstützen.

Der britische Botschafter in Jordanien, Philip Hall, nutzte die Gelegenheit, um dem Herzog und der Herzogin öffentlich zu danken. "Ihr Besuch, Ihre Unterstützung und Ihre Wertschätzung für die Bemühungen der Vereinten Nationen sowie der jordanischen Regierung werden außerordentlich geschätzt", sagte er laut "BBC".