In den vergangenen Jahren waren Ashton Kutcher und Mila Kunis zwar immer wieder Ziel der Paparazzi, ein offizieller Pärchenauftritt blieb jedoch seit April 2023 aus. Entsprechend groß war der Trubel, als sich das Paar bei den Golden Globes wieder gemeinsam zeigte.

Fast drei Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt traten Ashton Kutcher (47) und Mila Kunis (42) wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Bei den Golden Globe Awards am Sonntagabend zeigten sie sich vertraut und wirkten auch nach zehn Jahren Ehe sichtlich glücklich.

Mila Kunis strahlte in einem Kleid von Carolina Herrera Arm in Arm posierte das Paar für die Fotografen, schmiegte sich aneinander, lachte sich immer wieder an und tauschte vertraute Blicke aus. Mila Kunis, die zuletzt 2014 bei den Golden Globes zu Gast war, erschien in einem trägerlosen schwarz-weißen Kleid von Carolina Herrera mit Korsett-Oberteil und plissiertem, wadenlangem Rock. Das lange Haar trug sie mit Seitenscheitel, elegant hinter die Ohren gesteckt, dazu Schmuck von Boucheron und Schuhe von Aquazzura. Ashton Kutcher setzte auf einen klassischen schwarzen Anzug mit schwarzem Hemd, schwarzer Krawatte und schwarzen Schuhen.

Zuletzt waren sie im April 2023 beim Breaktrough-Preis

Gemeinsam auf einem roten Teppich zeigten sie sich zuletzt im April 2023 bei der neunten Breakthrough-Preisverleihung in Los Angeles. Im vergangenen Jahr feierten die beiden Schauspielstars ein privates Jubiläum: Im Juli 2025 begingen Ashton Kutcher und Mila Kunis ihren zehnten Hochzeitstag in Venedig. Das Paar, das zwei Kinder hat, wurde dort in lässiger Sommerkleidung beim Betreten einer Jacht in der Lagunenstadt fotografiert.

Auf das Privatleben von Tochter Wyatt (11) und Sohn Dimitri (9) legen sie großen Wert. "Wir veröffentlichen keine Fotos unserer Kinder, weil wir der Meinung sind, dass die Entscheidung für oder gegen die Öffentlichkeit eine persönliche ist", erklärte Kutcher 2017 in einem Podcast-Interview von iHeartRadio. "Meine Frau und ich haben uns für Berufe entschieden, die uns in der Öffentlichkeit stehen lassen, meine Kinder aber nicht. Deshalb finde ich, dass auch sie das Recht haben, diese Entscheidung selbst zu treffen."