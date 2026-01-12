In den vergangenen Jahren waren Ashton Kutcher und Mila Kunis zwar immer wieder Ziel der Paparazzi, ein offizieller Pärchenauftritt blieb jedoch seit April 2023 aus. Entsprechend groß war der Trubel, als sich das Paar bei den Golden Globes wieder gemeinsam zeigte.
Fast drei Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt traten Ashton Kutcher (47) und Mila Kunis (42) wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Bei den Golden Globe Awards am Sonntagabend zeigten sie sich vertraut und wirkten auch nach zehn Jahren Ehe sichtlich glücklich.