Bei den Actor Awards: Michelle Williams spricht erstmals über James Van Der Beeks Tod

Mit "Dawson's Creek" schrieben sie Fernsehgeschichte. Bei den Actor Awards in Los Angeles hat Michelle Williams (45) nun erstmals öffentlich über den Tod ihres ehemaligen Co-Stars James Van Der Beek (1977-2026) gesprochen. Der Schauspieler war am 11. Februar 2026 im Alter von 48 Jahren an den Folgen von Darmkrebs gestorben.