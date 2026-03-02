Bei den Actor Awards: Michelle Williams spricht erstmals über James Van Der Beeks Tod

Michelle Williams hat erstmals öffentlich über den Tod ihres "Dawson's Creek"-Kollegen James Van Der Beek gesprochen. Sie denke oft an ihn und seine Familie, und würdigte die große Anteilnahme von Fans sowie Kolleginnen und Kollegen.

Mit "Dawson's Creek" schrieben sie Fernsehgeschichte. Bei den Actor Awards in Los Angeles hat Michelle Williams (45) nun erstmals öffentlich über den Tod ihres ehemaligen Co-Stars James Van Der Beek (1977-2026) gesprochen. Der Schauspieler war am 11. Februar 2026 im Alter von 48 Jahren an den Folgen von Darmkrebs gestorben.

Williams ist in Gedanken bei ihm und seiner Familie "Ich denke an ihn", sagte sie im Gespräch mit "Entertainment Tonight", nachdem sie in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie" für "Dying for Sex" ausgezeichnet worden war. "Und ich denke ständig an seine Familie." Weiter sagte sie: "Als Freundin von James und als Freundin der Familie war es etwas ganz Besonderes zu sehen, wie groß die Anteilnahme nach seinem Tod war."

Sie stand Van Der Beek in schwerer Phase bei

Zehn Monate vor Van Der Beeks Tod hatte Michelle Williams bereits betont, dass sie ihren früheren Co-Star während seiner Erkrankung unterstütze. "Wir stehen in Kontakt, und er ist in unseren Herzen und in unseren Gedanken - und er weiß das", sagte sie im April 2025 "Entertainment Tonight". "Und wir sind für ihn da - auf jede erdenkliche Weise."

Williams organisierte "Dawson's Creek"-Reunion für den wohltätigen Zweck

Williams leistete nicht nur emotionalen Beistand, sondern half auch dabei, ein Reunion-Event der "Dawson's Creek"-Stars zugunsten der Wohltätigkeitsorganisation "Fuck Cancer" auf die Beine zu stellen. Bei der Veranstaltung kamen im September 2025 Katie Holmes, Joshua Jackson, Busy Philipps sowie weitere Darstellerinnen und Darsteller der Teen-Serie wieder zusammen.

"Wir sind in Capeside aufgewachsen - und das ist eine Verbindung, die ein Leben lang hält", erklärte Williams in einem Statement gegenüber "Us Weekly" zur Ankündigung des Charity-Events. "Wir wollten uns um unseren lieben Freund James versammeln und ihn daran erinnern, dass wir alle für ihn da sind. Das waren wir immer - und das werden wir auch immer sein. Und ich weiß, dass die Fans von 'Dawson's Creek' genauso empfinden."

Van Der Beek selbst konnte an der Veranstaltung aufgrund seines Gesundheitszustands nicht selbst teilnehmen, schickte aber eine Videobotschaft.

Preis für Rolle einer Krebskranken

In der von der Kritik gelobten Serie "Dying for Sex" spielt Williams die Figur Molly, die nach der Diagnose Brustkrebs im Endstadium ihren Ehemann verlässt und ihr bisheriges Leben radikal infrage stellt. Auf der Suche nach Selbstbestimmung und sexueller Erfüllung beginnt sie - unterstützt von ihrer besten Freundin - ihre eigenen Wünsche neu zu entdecken.