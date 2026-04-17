Bei CinemaCon in Las Vegas: Robert Downey Jr. heizt Vorfreude auf das Avengers-Comeback an

Nicht mehr als Held Iron Man, sondern als Schurke Doctor Doom hat Robert Downey Jr. bei der CinemaCon in Las Vegas auf den neuen "Avengers"-Streifen eingestimmt.
Der ehemalige Iron Man und der eigentlich in Rente gegangene Captain America haben sich gemeinsam in Las Vegas eingefunden. Der Grund könnte für Marvel-Fans wohl kaum ein freudigerer sein: Robert Downey Jr. (61) und Chris Evans (44) stellten auf der dortigen CinemaCon 2026 den ersten vollständigen Trailer zum neuen "Avengers"-Streifen mit dem Beinamen "Doomsday" vor. Und der bietet gleich mehrere Zusammenkünfte bislang getrennt voneinander agierender Leinwand-Superhelden.