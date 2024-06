Bei Bad Hofgastein in den Alpen: Auf Geburtstagsausflug mit Töchtern: Österreicherin von Kuh-Herde getötet

1 Ein Rettungshubschrauber brachte die Töchter in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Schrecklicher Vorfall im österreichischen Bad Hofgastein: Eine 40-Jährige befindet sich mit ihren beiden Töchtern auf einem Geburststagsausflug, als sie von einer Kuh-Herde attackiert werden. Während die Töchter verletzt werden, kommt die Mutter ums Leben.











Auf einem Geburtstagsausflug mit ihren Töchtern ist in Österreich eine Frau von einer Kuh-Herde angegriffen und getötet worden. Die 40-jährige Einheimische sei bei Bad Hofgastein in den Alpen mit ihren 20 und 23 Jahre alten Töchtern sowie zwei kleinen Hunden wandern gewesen, teilte am Donnerstag die Polizei mit. Alle drei Frauen seien bei dem Ausflug am Mittwoch von der Herde angegriffen worden - die Töchter hätten sich aber trotz Verletzungen in Sicherheit bringen können.