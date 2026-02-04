Bei ihrem Ausflug nach Wales hat Prinzessin Kate Bekanntschaft mit einem Hund gemacht und dabei auch verraten, dass sie selbst einen Welpen hat.
Prinzessin Kate (44) und ihre Familie haben tatsächlich einen neuen Hund bei sich zuhause. Das bestätigte die 44-Jährige Medienberichten zufolge bei ihrem Besuch eines walisischen Textil-Unternehmens am Dienstag. In der Hiut-Denim-Fabrik in Cardigan war Kate von einem Cocker Spaniel namens Barney begeistert - und erzählte offenbar auch von ihren eigenen Haustieren.