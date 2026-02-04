Bei ihrem Ausflug nach Wales hat Prinzessin Kate Bekanntschaft mit einem Hund gemacht und dabei auch verraten, dass sie selbst einen Welpen hat.

Prinzessin Kate (44) und ihre Familie haben tatsächlich einen neuen Hund bei sich zuhause. Das bestätigte die 44-Jährige Medienberichten zufolge bei ihrem Besuch eines walisischen Textil-Unternehmens am Dienstag. In der Hiut-Denim-Fabrik in Cardigan war Kate von einem Cocker Spaniel namens Barney begeistert - und erzählte offenbar auch von ihren eigenen Haustieren.

Im Gespräch mit den Mitarbeitern des Unternehmens erklärte die Prinzessin laut "Hello!"-Magazin: "Wir haben dieselbe Hunderasse." Sie fügte demnach hinzu: "Wir haben einen kleinen Welpen, er ist erst acht Monate alt, und Orla ist fünf."

Abschied von Familienhund Lupo im Jahr 2020

Prinzessin Kate und ihr Ehemann Prinz William (43), die seit einigen Monaten in ihrem neuen Zuhause Forest Lodge in Windsor leben, gelten als große Tierfreunde, ebenso wie ihre Kinder, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Hund Orla wurde ihnen 2020 von Kates Bruder James Middleton (38) geschenkt. Zuvor lebte auch Cocker Spaniel Lupo bei der Familie, der im November 2020 verstorben ist.

William und Kate gaben den Tod von Lupo damals auf ihrem Instagram-Account bekannt: "Zu unserer großen Trauer ist unser geliebter Hund Lupo am vergangenen Wochenende verstorben. Er war in den letzten neun Jahren ein wichtiger Teil unserer Familie und wir werden ihn sehr vermissen."

So kam der neue Hund in die Familie des Thronfolgers

Spekulationen über ein neues Haustier der Thronfolgerfamilie kamen vergangenes Jahr auf. Orla hatte Welpen zur Welt gebracht. Prinz William und Prinzessin Kate bestätigten dies mit einem Foto, das im Juni 2025 anlässlich des Geburtstags des Prinzen von Wales veröffentlicht wurde. Auf dem Schnappschussfoto war William mit drei Welpen auf dem Schoß im Gras sitzend zu sehen. Damals wurde bereits spekuliert, dass William und Kate einen der Hunde behalten wollten.