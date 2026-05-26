Bei den American Music Awards 2026 wurde Billy Idol mit dem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet. Der Punk-Rock-Pionier hielt eine bewegende Rede, in der er auf seine Karriere zurückblickte und einen Appell an die nächste Musikergeneration richtete.

Fünfzig Jahre nach seinen ersten Auftritten in der britischen Punkszene stand Billy Idol (70) am Montagabend als Geehrter auf der Bühne. Der in Middlesex geborene Sänger erhielt bei dem American Music Awards in Las Vegas den Lifetime Achievement Award. Moderatorin Queen Latifah (56) entdeckte ihn zu Beginn der Show im Publikum, bevor er später die Bühne übernahm: zunächst für eine Dankesrede, dann für ein Medley aus "Eyes Without a Face" und "Dancing With Myself". An seiner Seite stand Steve Stevens, sein langjähriger Gitarrist und Songwriting-Partner - wie seit den 80er-Jahren.

"Wir machten es aus Leidenschaft" In seiner Rede blickte Idol auf eine Karriere zurück, die er selbst nie für möglich gehalten hätte. "Als ich 1976 mit Punkrock anfing, dachten wir, es würde vielleicht sechs Monate dauern", sagte er laut "Hollywood Reporter". "Wir machten es aus Leidenschaft. Wir machten es aus Liebe und weil Musik das Einzige war, was uns ein Gefühl von Freiheit gab. Wir glaubten an das, was wir taten, und dachten, wenn wir einfach in dieses Leben hineinträumen und alles geben, was wir haben, würde es uns alles umso mehr zurückgeben. Und genau so kam es."

Den Abschluss seiner Rede widmete Idol der nächsten Künstlergeneration: "An alle Kinder da draußen, die Rock 'n' Roll oder Musik jeglicher Art so sehr lieben wie Leon (Thomas, Anm. d. Red.) und ich: Wenn ihr euch inspiriert fühlt, dieses Gefühl der Freiheit zu erschaffen und ein Leben als Künstler zu führen, kann ich nur sagen: Sucht euch ein Instrument aus, findet heraus, wer ihr seid, und lebt es aus. Danke für Rock 'n' Roll. Danke an alle."

Von Generation X zum Weltstar

Idol begann seine Karriere als Frontmann der Post-Punk-Band Generation X, bevor er 1982 mit seinem Soloalbum auch allein Erfolge feierte - inklusive der Single "White Wedding (Pt. 1)". Sein zweites Album "Rebel Yell" erschien 1983 und wurde schnell doppelt mit Platin ausgezeichnet, getragen von Songs wie "Eyes Without a Face", "Flesh For Fantasy" und dem Titeltrack. Auf diesen Erfolg folgten neun weitere Alben, zuletzt 2025 "Dream Into It".

Den nächsten großen Meilenstein hat Idol bereits vor sich: Im November wird er gemeinsam mit Joy Division/New Order, Phil Collins, Iron Maiden, Wu-Tang Clan, Oasis, Sade und Luther Vandross in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.