Bei den American Music Awards 2026 wurde Billy Idol mit dem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet. Der Punk-Rock-Pionier hielt eine bewegende Rede, in der er auf seine Karriere zurückblickte und einen Appell an die nächste Musikergeneration richtete.
Fünfzig Jahre nach seinen ersten Auftritten in der britischen Punkszene stand Billy Idol (70) am Montagabend als Geehrter auf der Bühne. Der in Middlesex geborene Sänger erhielt bei dem American Music Awards in Las Vegas den Lifetime Achievement Award. Moderatorin Queen Latifah (56) entdeckte ihn zu Beginn der Show im Publikum, bevor er später die Bühne übernahm: zunächst für eine Dankesrede, dann für ein Medley aus "Eyes Without a Face" und "Dancing With Myself". An seiner Seite stand Steve Stevens, sein langjähriger Gitarrist und Songwriting-Partner - wie seit den 80er-Jahren.