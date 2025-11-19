Der 83-jährige Kabarettist Gerhard Polt wurde am Dienstagabend in München mit dem Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet. Bei der erstmaligen Verleihung des Bayerischen Kunstpreises überzeugte er mit einem hintersinnigen Plädoyer für menschliche Begegnungen.
Im Bergson Kunstkraftwerk in München-Aubing erlebten die Gäste am Dienstagabend eine Premiere: Erstmals wurde der Bayerische Kunstpreis vergeben, den Kunstminister Markus Blume (50) ins Leben gerufen hat. In neun Kategorien ehrte der Freistaat herausragende Künstlerinnen und Künstler - der Höhepunkt des Abends war zweifellos der Auftritt von Gerhard Polt (83), der mit dem Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet wurde.