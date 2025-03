Baustellen in Stuttgart: Hedelfinger Straße drei Monate lang gesperrt

1 Der Abschnitt bis zum Hedelfinger Platz ist inzwischen fertig, nun werden die Arbeiten in Richtung Wangen verlagert. Foto: /Alexander Müller

Seit Ende 2023 läuft der zweite Bauabschnitt der Hauptradroute 2 in der Hedelfinger Straße. Nun muss die Verbindungsstraße zwischen Wangen und Hedelfingen für den Verkehr gesperrt werden.











Link kopiert



Ab Montag, 10. März, bis voraussichtlich Mittwoch, 25. Juni, muss die Verbindungsstraße von Hedelfingen in Fahrtrichtung Wangen für den Durchgangsverkehr gesperrt werden – mehr als drei Monate lang. Der Grund: der Bau des zweiten Abschnitts der Hauptradroute 2 in der Hedelfinger Straße, der 2023 begonnen hat. Neben dem Platz für die Räder wird auch der komplette Straßenraum neu gestaltet, der Belag und die Gehwege werden saniert. Von der Sperrrung betroffen ist der Abschnitt zwischen der Einmündung der Heinrich-Hertz-Straße am Sportgelände der SportKultur Stuttgart bis zum neu gestalteten Kreisverkehr an den Otto-Konz-Brücken.