Trotz teurer und langwieriger Baumaßnahmen vor über 10 Jahren wird am Kleinen Schlossplatz nun wieder gebuddelt. Grund dafür sind auch undichte Stellen, die das Kunstmuseum betreffen.
Bauzäune und Absperrungen am Kleinen Schlossplatz – schon im Jahr 2014 sorgte die Baustelle rund um das einstige Lichtband hinter dem Kunstmuseum für lange Diskussionen im Stuttgarter Gemeinderat und für Unmut bei Anrainern und Passanten. Grund für die Baumaßnahmen waren damals Beschädigungen am festverglasten Oberlichtband. Indem man dieses durch eine Betonfläche mit integrierten LED-Streifen ersetzte, wollte man dieses Problem in den Griff bekommen.