Baustelle in Ludwigsburg: Aufregung um Blitzer in Wilhelmstraße – Ist die Busspur richtig gekennzeichnet?

Ein mobiler Blitzer erfasst auch Autofahrer, die auf der Busspur fahren. Doch einige sind der Meinung, dass die als solche nicht klar erkennbar ist. Das sagt die Stadt dazu.
In der Wilhelmstraße in Ludwigsburg wird derzeit so mancher Autofahrer geblitzt – selbst wenn das vorgeschriebene Tempo 30 eingehalten wurde. Grund dafür ist, dass wegen der Baustelle in Richtung Sternkreuzung eine zweite Spur eingerichtet wurde, die nur für Busse vorgesehen ist. Der mobile Blitzer, der seit 26. Februar aufgebaut ist, löst auch dann aus, wenn ein Auto fälschlicherweise die Busspur benutzt.