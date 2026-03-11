Baustelle am Erwin-Schoettle-Platz: Neue Verkehrsführung sorgt für Stau im Stuttgarter Süden

Der Ausbau von drei Stadtbahnhaltestellen in Heslach ist abgeschlossen. Nun werden Kabel im Kreuzungsbereich verlegt. Ob die Maßnahme bis zum Sommer fertig wird, ist noch unklar.
Die Arbeiten zur Verlängerung von drei Stadtbahn-Haltestellen im Stuttgarter Süden sind laut der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) weitgehend abgeschlossen. Allerdings schließen sich nun weitere Kabelarbeiten am Erwin-Schoettle-Platz in Zusammenarbeit mit Stuttgart Netze, der Netze BW und dem städtischen Tiefbauamt an. Das hat zum Teil lange Staus zur Folge.