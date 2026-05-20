Baustelle am Erwin-Schoettle-Platz: In den Pfingstferien ist mit Stau im Stuttgarter Süden zu rechnen

Die Stuttgarter Straßenbahnen bauen drei Haltestellen der U1 aus. Nun verlängert sich die Maßnahme um ein weiteres halbes Jahr – Straßensperrungen inklusive.
Der Ausbau der Bahnsteige für 80 Meter lange Züge der Stadtbahnlinien U1 und U14 an den Haltestellen am Erwin-Schoettle-, Bihl- und Südheimer Platz geht in die Verlängerung. Um rund ein halbes Jahr sollen sich die Arbeiten nach Angaben der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) und der Stuttgart Netze verzögern. Hintergrund sei der Mehraufwand bei der parallel verlaufenden Kanalsanierung. Das hat Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Die SSB nutzen die Pfingstferien für eine zusätzliche, bislang nicht vorhergesehene Vollsperrung am Erwin-Schoettle-Platz. Von Donnerstag, 28. Mai, bis Sonntag, 7. Juni, droht somit wieder Staugefahr im Stuttgarter Süden.