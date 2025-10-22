Bauprojekt in Marbach: Insolvenz des Bauträgers – „Die schlaflosen Nächte werden uns nicht bezahlt“

Das Marbacher Ehepaar Stritter will sich frühzeitig um eine altersgerechte Wohnung kümmern. Doch fünf Jahre nach dem Einzug sind sie immer noch nicht die eingetragenen Eigentümer.

Auf Ines und Hans-Jürgen Stritters Balkon blühen die letzten Rosen. Ein Ort, an dem man gerne die freie Zeit verbringt – wenn man es denn kann. Mehr als ein Jahr habe es nach ihrem Einzug gedauert, bis das Gerüst darauf verschwunden sei, erzählen sie. Eine Sache von vielen, die deutlich später fertig wurde als geplant. Heute – fünf Jahre nach dem Einzug – hat die Bauabnahme noch nicht stattgefunden und die Eheleute sind noch immer nicht die eingetragenen Eigentümer im Grundbuch.

Als sich das Paar den 70 Jahren nähert, beschließen die beiden, aus ihrer Doppelhaushälfte aus und in eine altersgerechte Wohnung einzuziehen. „Unsere Mütter hatten beide Demenz – daraus ist auch die Erkenntnis gewachsen, dass wir uns darum kümmern wollen, wenn wir noch fit im Kopf sind“, erklärt Hans-Jürgen Stritter. Kleiner soll es sein, ohne Garten, aber gerne mit Balkon oder Terrasse, näher an Marbach und damit an der S-Bahn.

Bauträger verspricht „Rundum-Sorglos-Immobilien“

Schnell stoßen sie auf ein Bauprojekt der BoPro Bauträger GmbH, das Pflege und Wohnen unter einem Dach verspricht. In einem Video der WfS-Gruppe, zu der BoPro gehörte, hieß es, das Familienunternehmen entwickle „Rundum-Sorglos-Immobilien“. Im Kaufvertrag der Stritters steht der 1. März 2020 als garantierter, spätester Einzugstermin. Die ersten Kisten packen sie in ihrer 93 Quadratmeter großen Wohnung aber erst ein halbes Jahr später aus.

Im Mai 2021 ist der Balkon noch nicht fertig. Foto: Simon Granville

Im Juli 2023 findet eine erste Begehung zur Abnahme statt. 103 Mängel dokumentiert der Sachverständige – darunter Stolperkanten, fehlende Putzabdichtungen, unfertige Türschwellen, ungenügende Dämmungen, ein nicht barrierefreier Aufzug. Bis zur Nachbegehung Ende März 2024 sollten sie behoben sein. „Von den ursprünglich 103 Mängeln wurden nur 21 Mängel beseitigt“, schreibt der von der Eigentümergemeinschaft beauftragte Sachverständige Walter Herre in seinem 57-seitigen Bericht. Er beziffert die Kosten auf geschätzt 619 859 Euro.

Bauträger findet Mängelbeseitigungskosten übertrieben

Der Bauträger BoPro1 GmbH teilt den Bewohnern daraufhin mit, die Mängelbeseitigungskosten seien weit übertrieben und teilweise konstruiert. Deshalb habe man mit der Drohung von jahrelangen Rechtsstreitigkeiten im Rücken nur noch den Gang zum Amtsgericht Heilbronn zur Anmeldung der Insolvenz antreten können. „Auch wenn das für viele von Ihnen nicht erfreulich ist, blieb uns keine andere Möglichkeit“, heißt es in dem digitalen Schreiben. Für weitere Fragen der Weiterführung des Objekts stehe man nicht zur Verfügung. Aus rechtlichen Gründen dürften sie keine weiteren Tätigkeiten am Objekt durchführen, so Architekt Ulrich Bolg.

Die Mängelliste war lang – bis heute gibt es keine automatische Eingangstür, obwohl die Wohnungen barrierefrei sein sollen. Foto: Werner Kuhnle

Die Stritters überrascht die Insolvenz nicht – vielmehr vermuten sie dahinter ein System. „Die meisten alten Menschen möchten mit solchen rechtlichen Dingen nichts mehr zu tun haben“, sagt Ines Stritter. Auch in ihrem Haus seien zu Beginn viele Bewohner zurückhaltend gewesen, bis sich die Eigentümergemeinschaft einen Anwalt nahm. „Da stecken Menschen ihre Ersparnisse in eine Wohnung und erleben so einen Reinfall“, sagt Hans-Jürgen Stritter kopfschüttelnd.

Dritte Insolvenz der Familie Bolg

Die BoPro1 Bauträger GmbH ist Teil eines komplizierten Unternehmenskonstrukts der WFS Gruppe, die sich auf barrierefreies Bauen sowie Pflegeimmobilien spezialisiert hat und 2015 von Jens Bolg gegründet wurde. 2018 verschmolz die WfS Consulting GmbH mit der BoPro1 Bauträger GmbH. Die Insolvenz der BoPro1 Bauträger GmbH ist die dritte Insolvenz der Familie Bolg. Zwar mangelt es bei altersgerechten Wohnungen nicht am Bedarf, die Baukrise hat aber auch die WfS-Gruppe getroffen. Die Familie Bolg reagiert nicht auf eine Anfrage unserer Redaktion.

Die Stritters haben in Marbach-Rielingshausen eine Wohnung fürs Alter gefunden – das ist aber mit Ärger verbunden. Foto: Werner Kuhnle

In Marbach ist von den Mängeln Jahre später zumindest das behoben, was die Baustruktur betrifft. Beispiele sind die Versiegelung der Tiefgarage oder die Fertigstellung der offenen Lichtschächte. Die Vereinbarung mit dem Insolvenzverwalter: Er verzichtet auf einen Großteil der Zahlung aus der letzten Rate, die Bewohner machen dafür Ansprüche auf ihr Privateigentum nicht geltend. Die Mängel am Gemeinschaftseigentum wurden zur Insolvenztabelle angemeldet.

„Viele Eigentümer möchten einfach ihre Ruhe haben“

Dass am Ende noch Geld aus der Insolvenzmasse übrig bleibt für die Stritters und die anderen Bewohner, bezweifelt ihr Anwalt Ulrich Hartmann. „Derzeit spricht sehr vieles dafür, dass die Wohnungskäufer wegen den Mängeln am Gemeinschaftseigentum nur mit einer sehr geringen Quote, wenn überhaupt, rechnen können “, mutmaßt er.

Bis der Insolenzverwalter nicht unterschreibt, bleibt die Wohnung Insolvenzmasse. Foto: Simon Granville

Nun müsste die Eigentümergemeinschaft gemeinsam entscheiden, was auf eigene Kosten saniert und fertiggestellt wird. Zwar gäbe es noch rechtlichen Spielraum, über Subunternehmer, die im Auftrag des Bauträgers tätig waren, Geld zurückzubekommen – „diese Vorgehensweise ist allerdings von Unsicherheiten geprägt, da diese Firmen mögliche eigene, noch offene Zahlungsansprüche gegen den Bauträger entgegenhalten können“, sagt Hartmann. Viele Wohnungskäufer würden nach all den Jahren nachvollziehbar einfach ihre Ruhe haben wollen.

Ines Stritter sagt dazu: „Die schlaflosen Nächte werden uns nicht bezahlt“. Mit dem Insolvenzverwalter haben sie sich zwar mündlich über offene Kaufpreisraten und den Eigentümerwechsel im Grundbuch geeinigt – es fehlt aber noch die Unterschrift des Verwalters. Bis dahin bleibt die Wohnung rechtlich weiter Insolvenzmasse.