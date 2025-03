Baumfällungen in Stuttgart: Neuer Ärger im Botnanger Wald

1 Die gefällten Baumstämme lagern im Botnanger Wald am Wegesrand. Foto: privat/Jörg Noetzel

Im Februar sind in Botnang wieder Bäume gefällt worden. Das ruft die Bürgerinitiative „Zukunft Stuttgarter Wald“ zurück auf den Plan. Sie macht dem Land schwere Vorwürfe.











Vielleicht hängt das moosgrüne T-Shirt sogar noch in Fritz Kuhns Schrank. 2019 hatte der damalige Stuttgarter Oberbürgermeister es überreicht bekommen. „Unser Wald ist Chefsache“ stand darauf. Das Shirt war ein Geschenk der Bürgerinitiative Zukunft Stuttgarter Wald, die sich damals gegen die Baumfällungen im Botnanger Wald wehrte. Sie übergab Kuhn außerdem eine Petition mit mehr als 2000 Unterschriften und blieb so lange am Thema, dass der Stuttgarter Waldbeirat gegründet wurde. Im Wald kehrte Ruhe ein – bis in diesem Februar wieder gefällt wurde. Seitdem ist die Bürgerinitiative wieder aktiv, wendet sich in einem offenen Brief an die Stadt. Doch die Lage ist kompliziert.