Bauernprotest in Stuttgart: Traktoren rollen über die B10 und B27 in die Landeshauptstadt

1 Bereits 2024 hatten Bauern in Deutschland protestiert (Symbolbild). Foto: dpa

50 bis 70 Traktoren werden am Vormittag von Pulverdingen (Kreis Ludwigsburg) aus über die B10 und B27 nach Stuttgart fahren. Autofahrer sollten entsprechend mehr Zeit einplanen.











Im Rahmen der aktuellen Bauernproteste findet am heutigen Montag ab 9 Uhr eine Fahrt zum Landwirtschaftsministerium nach Stuttgart statt. Die Teilnehmer der Demonstration sammeln sich unter anderem in Pulverdingen bei Vaihingen an der Enz und fahren anschließend mit ihren Traktoren über die Bundesstraßen 10 und 27 weiter. Die Veranstalter rechnen mit 50 bis 70 Traktoren auf der Strecke.