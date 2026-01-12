Bauernprotest in Stuttgart: „Die Kühe gehören zur Familie“ – Warum ein Bauer trotz allem weitermacht

Beim Bauernprotest in Stuttgart machen Landwirte wie Steffen Hofmann aus Oberderdingen auf steigenden Druck, niedrige Preise und wachsende Bürokratie aufmerksam.
Traktoren und Transparente: Beim Bauernprotest in Stuttgart machten am Montagmittag einige Landwirte aus der Region auf ihre angespannte Lage aufmerksam. Dutzende Traktoren stehen rund um das Landwirtschaftsministerium im Stuttgarter Osten, vor allem in der Stadt ein ungewohntes Bild. Einer von ihnen war Steffen Hofmann, 33 Jahre alt, aus Oberderdingen (Landkreis Karlsruhe). „Ich habe diesen Beruf gelernt, ich hänge da mit Herzblut dran.“ Der junge Landwirt spricht über den wirtschaftlichem Druck, die politischen Vorgaben und gesellschaftlichen Erwartungen .