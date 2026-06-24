Ein 60 Meter hoher Wohnturm, ein neues Domizil für VHS und Bibliothek - die Pläne für das Postareal klangen vielversprechend. Doch seit vielen Monaten bewegt sich nichts.
Es könnte das neue Aushängeschild der Stadt werden: Ein 60 Meter hohes Hochhaus in Holzhybridbauweise am Beginn der Fußgängerzone in Böblingen. Zusammen mit zwei weiteren Gebäuden, begrünt und mit Dachterrasse, würde sich das ehemalige Postareal am Bahnhof in ein neues Tor zur Stadt wandeln. Doch um das Vorzeigeprojekt ist es seit einiger Zeit still geworden. Nach wie vor steht am Eingang zur Fußgängerzone das alte Postgebäude - grau, leer und abbruchreif.