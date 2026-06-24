Ein 60 Meter hoher Wohnturm, ein neues Domizil für VHS und Bibliothek - die Pläne für das Postareal klangen vielversprechend. Doch seit vielen Monaten bewegt sich nichts.

Es könnte das neue Aushängeschild der Stadt werden: Ein 60 Meter hohes Hochhaus in Holzhybridbauweise am Beginn der Fußgängerzone in Böblingen. Zusammen mit zwei weiteren Gebäuden, begrünt und mit Dachterrasse, würde sich das ehemalige Postareal am Bahnhof in ein neues Tor zur Stadt wandeln. Doch um das Vorzeigeprojekt ist es seit einiger Zeit still geworden. Nach wie vor steht am Eingang zur Fußgängerzone das alte Postgebäude - grau, leer und abbruchreif.

Dabei war ursprünglich das Jahr 2027 als Datum der Fertigstellung angepeilt. Denn das Vorhaben wurde in die Liste der Projekte für die Internationale Bauausstellung (IBA) aufgenommen, die 2027 in Stuttgart und Umgebung stattfindet. Die IBA würdigt Projekte, die sich mit der Zukunft des Wohnens, Lebens und Arbeitens befassen.

Diese Plakat zeigt seit einem Jahr, wie das Postareal einmal aussehen könnte. Foto: BBG

Die Böblinger Baugesellschaft (BBG) hat das Postareal seinerzeit erworben und entwickelt das Projekt. Geplant sind drei Gebäudeteile, darunter der 60 Meter hohe Wohnturm. Die Stadt Böblingen will einen der Baukörper kaufen und darin die Volkshochschule, die Stadtbibliothek und eine Stadtinfo unterbringen.

Abriss des Postgebäudes verzögert sich Jahr um Jahr

Dass 2027 nicht klappt, zeichnete sich bereits vor zwei Jahren ab. Jetzt sieht es ganz so aus, als würde im kommenden Jahr in der Böblinger Bahnhofstraße noch nicht einmal eine Baulücke klaffen, sondern weiterhin das alte Postgebäude stehen. Der Abriss des Hauses hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter nach hinten geschoben. Ursprünglich hätte das Gebäude im ersten Quartal 2024 abgerissen werden sollen, das verzögerte sich zunächst auf Ende 2024. Die Begründung der BBG lautete damals, man prüfe noch Fördermöglichkeiten für den Abbruch. Ende 2024 hieß es dann: Wann das alte Postgebäude abgerissen werde und der Neubau beginne, sei unklar.

Unsere Empfehlung für Sie IBA-Projekt verschiebt sich Abbruch der Post in Böblingen verzögert sich Die Böblinger Baugesellschaft schiebt ihr größtes Projekt nach hinten und reißt erst in einem Jahr das Bestandsgebäude ab. Eine Fertigstellung zur Internationalen Bauausstellung wird unwahrscheinlicher.

Im März 2025 beschloss der Böblinger Gemeinderat den Bebauungsplan für das Projekt. Seit Juli 2025 ziert ein großes Banner das Postgebäude, das zeigt, was sich in der Böblinger Innenstadt bereits verändert hat - und wie das Postareal in Zukunft aussehen soll. Das war vor einem knappen Jahr. Seither ist augenscheinlich nichts passiert. BBG und Stadt reagieren auf Nachfrage zurückhaltend.

„Wir beobachten das aktuelle wirtschaftliche Umfeld, insbesondere die Zinshöhe und Baukosten und analysieren mögliche Fördermittel“, sagt BBG-Sprecherin Katrin Lebherz über den aktuellen Stand des Projekts. Beim Bauteil B, dem Gebäude, an dem Böblingen Kaufinteresse angemeldet hat, sei man in Abstimmung mit der Stadt. „Darüber hinaus sind wir auf der Suche nach potenziellen Mietern und Nutzern.“ Einen konkreten Zeitplan, wie es wann und mit welchen Schritten weitergeht, nennt die Sprecherin nicht. Von einem konkreten Datum für den Abriss des alten Postgebäudes ist keine Rede.

Stadt und Bürger hatten Pläne geschmiedet

An den Plänen für den Gebäudeteil B hatte die Stadt lange getüftelt - und ein neues Domizil für Stadtbibliothek und VHS entworfen. Unter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern entwickelte die Stadt konkrete Vorstellungen für den sechsstöckigen Baukörper. Volkshochschule und Bibliothek sollen sich zum Beispiel ein Treppenhaus und ab dem ersten Stockwerk alle Ebenen teilen. Im Erdgeschoss sind eine Stadtinfo, Platz für Veranstaltungen, ein Café und Räume für die Bibliothek geplant.

Die BBG habe diese Raumprogramm in die weitere Gebäudeplanung übernommen und prüfe diese, teilt Stadtsprecher Gianluca Biela mit. Als nächster Schritt stünde dann wohl die Kaufentscheidung an. Hier könnte es heikel werden. Denn zu Projektbeginn war die Stadtkasse noch gut gefüllt, inzwischen hat sich die Haushaltslage dramatisch verschlechtert. Sparen ist angesagt.

Haushaltslage hat sich dramatisch geändert

Seitens der Stadt heißt es denn auch: Bei den Verhandlungen über einen möglichen Kaufvertrag müssten die Rahmenbedingungen des städtischen Haushalts berücksichtigt werden. „Entscheidende Faktoren sind in diesem Zusammenhang insbesondere die zu erwartenden Realisierungskosten sowie der zeitliche Ablauf einer Umsetzung,“ so Biela.

Wie viel es kosten würde, das Gebäude zu kaufen, ist unklar. Vor zwei Jahren kursierte ein Preis von 44,5 Millionen Euro. Als voraussichtlichen Finanzbedarf für das gesamte Vorhaben nennt die BBG grob Kosten von „über 100 Millionen Euro.“ Sollte Böblingen das Gebäude nicht kaufen, wäre es an der BBG zu entscheiden, wie es künftig genutzt werden soll.

Wann und wie es mit dem Postareal weitergeht, bleibt also vorerst unklar. Für Stadtbibliothek und VHS drängt aber die Zeit. Sie befinden sich in Gebäuden, die sanierungsbedürftig sind. Deshalb prüft die Stadt laut Biela alternative Orte, an denen VHS und Stadtbibliothek unterkommen könnten. „Ziel ist es, auch dann Lösungen bereit halten zu können, falls vor einem Neubau kurzfristig zusätzlicher Raumbedarf gedeckt werden muss.“

Was geplant ist

Postareal Das Gebiet, das neu bebaut werden soll, umfasst den Gebäudekomplex der ehemaligen Post in der Bahnhofstraße, Talstraße und Karlstraße.

Entwurf Der Architektenentwurf sieht drei Baukörper vor, die in Holzbauweise errichtet werden. Zentral ist das 60 Meter-Hochhaus. Den sechsgeschossigen Gebäuderiegel entlang der Bahnhofstraße will die Stadt Böblingen kaufen. Dort sollen unter anderem die Volkshochschule (VHS) und die Bücherei unterkommen.

Höfle Bisher sind VHS und Bibliothek im „Höfle“ am Rande der Altstadt untergebracht. Das mehrteilige Gebäude ist laut Stadtverwaltung sanierungsbedürftig.