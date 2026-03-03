Baubeginn in Remshalden: „Eine logistische Herausforderung“ – Bauzentrum wächst im laufenden Betrieb

Werkhallen werden abgerissen, während nebenan unterrichtet wird. Warum der 84-Millionen-Neubau in Remshalden-Geradstetten für die Branche mehr ist als ein Prestigeprojekt.
Der Boden ist feucht, die Sonne steht tief, und der Kies knirscht unter Schuhen. Dann fliegt der erste Haufen Erde. Mit einem symbolischen Spatenstich haben Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Markus Böll, der Präsident der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, am Montag den Startschuss für den Neubau des Bildungszentrums Bau in Remshalden-Geradstetten (Rems-Murr-Kreis) gegeben. Es ist der sichtbare Auftakt für ein Projekt, das nicht weniger will als die Bauausbildung im Land neu zu denken.