Bauarbeiten: S4 und S5 fahren nur noch im 30-Minuten-Takt

Ab dem 11. Mai fahren die S-Bahn-Linien S4 und S5 nicht mehr nach regulärem Fahrplan. Eine Haltestelle wird in dieser Zeit gar nicht angefahren.

Die S-Bahnen, die den Landkreis Ludwigsburg mit der Landeshauptstadt verbinden, fahren zwischen dem 11. und 23. Mai nur noch im 30-Minuten-Takt. Grund dafür sind Instandhaltungsarbeiten des Tunnels zwischen Pragtunnel und Stuttgart-Zuffenhausen. Die Arbeiten erfolgen zunächst im Mai, später noch einmal vom 15. bis 22. August. Währenddessen sind die S-Bahn-Gleise komplett für den Zugverkehr gesperrt, weshalb die Linien S4 und S5 über die Ferngleise umgeleitet werden. Deshalb können diese S-Bahn-Züge nicht in Feuerbach halten.

Fahrgäste aus Feuerbach haben in dem Zeitraum die Möglichkeit, die S-Bahnen der Linie S6/S60 nach Zuffenhausen zu nehmen und dort in die S4 und S5 umzusteigen. „Im Bahnhof Stuttgart-Feuerbach ist im vergangenen Jahr der neue zusätzliche Bahnsteig an Gleis 1a für die S-Bahn in Betrieb genommen worden“, erklärt ein Sprecher der Deutschen Bahn. Wenn die S-Bahn-Gleise vom und zum Hauptbahnhof gesperrt seien, könnten S-Bahnen dadurch weiterhin den Bahnhof Feuerbach anfahren.

Zusätzlich nächtliche Sperrung Mitte Mai

Zudem fahren in Feuerbach die Stadtbahnlinien U6 – über die Innenstadt zum Flughafen –, die U13 – über Bad Cannstatt und Untertürkheim nach Hedelfingen – und U16 – über Bad Cannstatt nach Fellbach. Wegen des notwendigen Umsteigens müssen Fahrgäste etwas mehr Zeit einplanen.

In der Nacht vom 14. auf 15. Mai finden von 22 bis 5 Uhr zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Ludwigsburg zudem Instandhaltungsarbeiten statt. Die Linie S4 verkehrt nur zwischen Backnang und Ludwigsburg, die Linie S5 nur zwischen Stuttgart Hbf (oben) und Bietigheim-Bissingen. Von Bietigheim-Bissingen in Richtung Stuttgart Hbf (oben) entfallen zudem die Halte Feuerbach und Nordbahnhof.