Bauarbeiten: S4 und S5 fahren nur noch im 30-Minuten-Takt

Ab dem 11. Mai fahren die S-Bahn-Linien S4 und S5 nicht mehr nach regulärem Fahrplan. Eine Haltestelle wird in dieser Zeit gar nicht angefahren.
Die S-Bahnen, die den Landkreis Ludwigsburg mit der Landeshauptstadt verbinden, fahren zwischen dem 11. und 23. Mai nur noch im 30-Minuten-Takt. Grund dafür sind Instandhaltungsarbeiten des Tunnels zwischen Pragtunnel und Stuttgart-Zuffenhausen. Die Arbeiten erfolgen zunächst im Mai, später noch einmal vom 15. bis 22. August. Währenddessen sind die S-Bahn-Gleise komplett für den Zugverkehr gesperrt, weshalb die Linien S4 und S5 über die Ferngleise umgeleitet werden. Deshalb können diese S-Bahn-Züge nicht in Feuerbach halten.