Die Brücke auf der Straße zwischen Marbach und Murr wird ab Ende Juli erneuert. In den großen Ferien werden Busse aus dem Bottwartal wohl nicht zum gewohnten Bahnhof fahren können.
Seit einigen Tagen und voraussichtlich bis Ende August ist die Marktstraße in Steinheim wegen Arbeiten am Leitungsnetz gesperrt. Die Auswirkungen sind schon deutlich auf der Landesstraße 1100 zwischen Marbach und Murr zu spüren, wo sich ein Teil des Verkehrs hinverlagert hat. Das dürfte aber nur ein kleiner Vorgeschmack sein auf das, was im Sommer blüht. Von Ende Juli an bis Mitte Oktober wird zusätzlich die L1100 selbst von der Oehlerkreuzung bis zum Abzweig nach Benningen für Autos, Lastwagen und Co. tabu sein, weil die dazwischen liegende Murrbrücke erneuert wird. Auf teils umständliche Umwege müssen sich dann auch Pendler einrichten, die mit dem ÖPNV zwischen Marbach und dem Bottwartal unterwegs sind.