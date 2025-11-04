Die Arbeiten am Hochhaus des Landratsamts Waiblingen am Postplatz haben kaum begonnen, da folgt schon das nächste Sanierungsprojekt, das einige Veränderungen mit sich bringt.

Erst vor Kurzem ist der Startschuss für die Kernsanierung des vom Landkreis genutzten Hochhauses am Alten Postplatz in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) gefallen, nun folgt schon der Beginn der nächsten großen, millionenschweren Baumaßnahme im Rahmen der Gesamtimmobilienkonzeption des Rems-Murr-Kreises. Denn auch das Gebäude des Technischen Landratsamtes in der Stuttgarter Straße 110 wird grundlegend saniert. Deshalb müssen einige Einrichtungen und Behörden umziehen.

Die Beschäftigten im Amt für Umweltschutz haben in der jüngsten Zeit Umzugskartons gepackt, die Behörde hat ihren Sitz künftig in zentraler Lage, im Kreishaus am Alten Postplatz 10. In der ersten Novemberwoche arbeiten die Mitarbeitenden in der Regel von zu Hause aus, sind aber telefonisch erreichbar. Ab Dienstag, 11. November, läuft der Betrieb im Amt für Umweltschutz dann wieder wie gewohnt, nur an anderer Stelle. Das Amt ist dann im 1. Stock des Kreishauses, direkt über der Kfz-Zulassungsstelle zu finden. Das Landratsamt bittet um Verständnis, falls es in der ersten Zeit nach dem Umzug noch zu Einschränkungen kommt.

Die Unterlagen für die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Projekt Windpark Aspach/Oppenweiler sind bis zum 21. November auf der Internetseite des Rems-Murr-Kreises (www.rems-murr-kreis.de, Suchbegriff Bekanntmachungen) abrufbar. Zusätzlich besteht laut dem Landratsamt die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen. Hierzu könne das Amt für Umweltschutz auch während des Umzugs telefonisch unter 0 71 51/501 21 57 oder per E-Mail an die Adresse A.Aidoni@rems-murr-kreis.de kontaktiert werden.

AWRM, Kreisbau und Fröbelschule ziehen um

Die Schülerinnen und Schüler der Fröbelschule Fellbach gehen nach der Sanierung in Waiblingen zur Schule (Archivbild). Foto: Gottfried Stoppel

Wegen der Sanierung des Technischen Rathauses muss auch die Abfallwirtschaft des Landkreises (AWRM) für eine gewisse Zeit an einen neuen Standort ausweichen. Die AWRM-Verwaltung zieht dann Mitte November vorübergehend nach Schorndorf, ist aber laut dem Landratsamt ebenfalls erreichbar. In der Stuttgarter Straße 110 stehen dann umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an. Sie sollen bis voraussichtlich Anfang des Jahres 2027 abgeschlossen sein. Dann kehrt die AWRM ins angestammte, auf Vordermann gebrachte Gebäude zurück.

Außerdem ziehen in den Bau rund 100 Schülerinnen und Schülern der Fröbelschule ein, die ihren Sitz bisher in Fellbach hat. Auch die Kreisbaugruppe, die derzeit noch in der Mayenner Straße untergebracht ist, wird in das Gebäude an der Stuttgarter Straße wechseln. Das Kreismedienzentrum Waiblingen bleibt hingegen wie gehabt im Gebäude gegenüber, in der Stuttgarter Straße 104.

Am 11. November keine Kfz-Zulassungen

Wegen einer Personalversammlung ist das Landratsamt in Waiblingen mitsamt allen Außenstellen am Dienstag, 11. November, vormittags geschlossen. Die Zulassungsstelle in Waiblingen mit ihren Außenstellen in Schorndorf und Backnang bleibt ganztägig geschlossen, ebenso die Führerscheinstelle in Waiblingen. Zulassungen sind ab Mittwoch, 12. November, wie gewohnt möglich, entweder mit Online-Termin oder auch spontan. Die Öffnungszeiten sind: