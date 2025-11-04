Die Arbeiten am Hochhaus des Landratsamts Waiblingen am Postplatz haben kaum begonnen, da folgt schon das nächste Sanierungsprojekt, das einige Veränderungen mit sich bringt.
Erst vor Kurzem ist der Startschuss für die Kernsanierung des vom Landkreis genutzten Hochhauses am Alten Postplatz in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) gefallen, nun folgt schon der Beginn der nächsten großen, millionenschweren Baumaßnahme im Rahmen der Gesamtimmobilienkonzeption des Rems-Murr-Kreises. Denn auch das Gebäude des Technischen Landratsamtes in der Stuttgarter Straße 110 wird grundlegend saniert. Deshalb müssen einige Einrichtungen und Behörden umziehen.