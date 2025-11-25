Bauarbeiten in Ulm: So lässt sich die Sperrung an der B10 umfahren

Ab Freitagabend wird eine Fahrbahn der B10 in Ulm für vier Jahre gesperrt - mit Folgen für Pendler und Reisende auf der wichtigen Verkehrsader durch die Stadt.
Ab Freitagabend (28.11.) wird eine Fahrbahn der Bundesstraße 10 in Ulm gesperrt - bis Ende 2029. Es ist die Hauptverkehrsachse durch die Stadt, laut der Verwaltung sind bis zu 86.000 Autos pro Tag auf den Strecken in beiden Fahrtrichtungen unterwegs. Auch viele Reisende nutzen die B10 etwa auf dem Weg in die Skigebiete. Die Folge: Ulmer, Pendler und Reisende müssen sich auf Umleitungen einstellen.