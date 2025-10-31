Bauarbeiten: Brücke in Hessigheim Anfang November gesperrt

An drei Tagen wird die Neckarwehrbrücke in Hessigheim gesperrt. Das ist ein Vorgeschmack auf die große Sanierung, die im kommenden Jahr folgen könnte.

Aufgrund einer Brückenprüfung und zur Reinigung der Widerlager wird die Neckarwehrbrücke von Dienstag, 4. November 2025, bis Donnerstag, 6. November 2025, jeweils zwischen 8.30 Uhr und 18.30 Uhr komplett gesperrt. Das teilte das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. Die Arbeiten könnten nur unter Vollsperrung der Brücke ausgeführt werden. Umleitungen werden ausgeschildert.

Die aktuellen Arbeiten sind nur der Anfang einer deutlich größeren Sanierung. Denn die Hessigheimer Brücke ist fast 80 Jahre alt und gehört zu den Brücken im Landkreis, deren Bausubstanz am schlechtesten bewertet ist.

Mehrere Jahre Behinderungen

Die Umsetzung der Sanierung soll ab dem Frühjahr 2026 oder 2027 durchgeführt werden. Die Bauzeit, so das Landratsamt, wird auf eineinhalb bis zwei Jahre geschätzt, abhängig vom Umfang und Zeitbedarf der Leitungsarbeiten, die vor Abbrucharbeiten erfolgen müssen.

Mit Verkehrsbehinderungen ist vor allem in Hessigheim zu rechnen, da die Brücke während der Bauzeit auch für den Fuß- und Radverkehr vollständig gesperrt sein wird. Der Autoverkehr wird über Mundelsheim und Besigheim umgeleitet.