Bauarbeiten an Landesstraße: Grünes Licht für gleichzeitige Baustelle an Murrbrücke und Oehlerkreuzung

Der Knotenpunkt an der Straße von Marbach nach Ludwigsburg wird im Sommer ausgebaut, parallel dazu wird die Murrbrücke erneuert. Zudem steigen die Chancen auf eine Radbrücke.

Der gordische Knoten ist durchtrennt. Nach einem längeren Hickhack zwischen dem Regierungspräsidium Stuttgart (RP) und der Stadt Marbach hat der Gemeinderat der Kommune am Donnerstagabend grünes Licht dafür gegeben, die Oehlerkreuzung auf der Landesstraße 1100 nach Ludwigsburg im Sommer auszubauen. Das RP kann damit seinen Plan verwirklichen, die Bagger genau dann an dem Knotenpunkt anrücken zu lassen, wenn er ohnehin gesperrt ist – weil wenige hundert Meter weiter auf der Trasse vor dem Abzweig nach Benningen die Murrbrücke erneuert wird.

Im Gegenzug hat die Stadt dem Verkehrsminister Winfried Hermann die Zusage abgerungen, Geld für den Bau einer Brücke für Radler und Fußgänger über die viel befahrene Landesstraße hinauf zur Altstadt bereitzustellen. Der Betrag soll exakt jener Summe entsprechen, die das RP für eine Unterführung auf halber Strecke zwischen der Oehlerkreuzung und dem alten Wasserkraftwerk hatte investieren wollen – für die sich die Marbacher Räte nie erwärmen konnten. Besagter Tunnel wird jetzt nur dann realisiert, wenn sich der Plan der Brücke doch nicht stemmen lässt.

Geld für Unterführung kann für Brücke verwendet werden

Eine Vorstudie zeigt, wie die Radbrücke zwischen Neckar und Altstadt ausschauen könnte. Foto: Hildenbrand Ingenieure

Schätzungen zufolge könnten die Kosten für eine Unterführung bei ungefähr 2,5 Millionen Euro liegen. Die Brückenvariante, die die Stadt favorisiert, würde wohl mit um die 4,5 Millionen zu Buche schlagen. Durch Zuschüsse ließe sich der Eigenanteil weiter drücken, sodass die Kommune in einen für sie leistbaren Bereich vorstoßen könnte.

Bislang wurde dazu lediglich eine Vorstudie angefertigt, die im Rahmen der Planungen für die gemeinsame Gartenschau mit Benningen im Jahr 2033 verfeinert werden soll. Dabei solle auch die genaue Ausgestaltung der Überführung untersucht werden, sagt Janus Baldermann, der Stadtplaner der Kommune.

30 Meter Höhenversatz als schwierige Hürde

Angedacht ist auf jeden Fall, die Radler nicht, wie ursprünglich angestrebt, direkt an der Oehlerkreuzung hoch zur Altstadt zu bringen. „Topografisch wäre das extrem schwierig. An der Stelle geht es vom Neckarufer fast 30 Meter bis nach oben“, erklärt Marbachs Bürgermeister Jan Trost.

Stattdessen soll die Konstruktion auf Höhe des alten Wasserkraftwerks angesiedelt werden. Von dort solle die Brücke die L1100 überwinden und bei einem zugewachsenen Weg herauskommen, der früher ausgebaut war, erklärt Janus Baldermann. Das noch unbefestigte Teilstück könne ertüchtigt werden. Und Radfahrer sowie Passanten könnten letztlich vor der Freien Schule Christophine auf die Ludwigsburger Straße gelangen, sagt der Stadtplaner. Bei dieser Lösung müsse lediglich ein Höhenversatz von rund zehn Metern bewältigt werden, ergänzt Bürgermeister Jan Trost.

„Der Wegfall des Rechtsabbiegers nach Marbach eröffnet uns die Chance, diese doch sehr große Fläche städtebaulich aufzuwerten.“ Jan Trost, Bürgermeister von Marbach

Während hinter diesem Vorhaben allerdings noch Fragezeichen stehen, ist der Weg für den Ausbau der Oehlerkreuzung nun frei. Die Grundzüge der Planung wurden schon vor Jahren festgezurrt. Demnach soll vor allem eine zusätzliche Spur für Geradeausfahrer in Richtung Benningen und Bottwartal den Verkehrsfluss verbessern. Außerdem sind aus Marbach heraus zwei Spuren für Rechtsabbieger in Richtung Benningen vorgesehen.

Wegfallen wird der separate Rechtsabbieger von der L1100 hoch in die Stadt und damit die Dreiecksinsel als Aufstellfläche für querende Fußgänger. „Das eröffnet uns die Chance, diese doch sehr große Fläche städtebaulich aufzuwerten“, sagt Jan Trost. Der Rathauschef betont ferner, dass man den Knotenpunkt künftig als Fußgänger oder Radfahrer in einem Zug werde überwinden können. Aktuell sind zwei Ampeln aufgebaut, künftig wird es nur noch eine sein, da die Dreiecksinsel ja nicht mehr benötigt wird.

In der Kreuzung werde lediglich eine rund drei Meter breite Insel ausmodelliert als eine Art Notzwischenstopp, wenn man beispielsweise im allerletzten Moment bei Grün mit der Querung beginne oder schlecht zu Fuß sei, erklärt Jan Trost.

Der Marbacher Bürgermeister Jan Trost betont, dass Passanten auch während der Bauarbeiten vom Neckarufer nach Marbach oder retour gelangen können. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Der Bürgermeister hebt zudem hervor, dass Radfahrer und Fußgänger jederzeit auch während der Bauarbeiten an der Oehlerkreuzung zum Neckarufer oder umgekehrt von dort nach Marbach gelangen können. Der Radweg an der Häldenmühle vorbei ins Bottwartal bleibe ebenfalls frei. Man müsse nur achtgeben, weil dort wegen der Sperrung der Straße Busse unterwegs seien.

Noch keine belastbaren Aussagen habe die Stadt vom Land im Hinblick darauf bekommen, wie lange an der Oehlerkreuzung gehämmert und gebohrt werde, stellte der Marbacher Ordnungsamtsleiter Andreas Seiberling im Gemeinderat klar. Das RP habe aber signalisiert, dass die Arbeiten an sich wenig kompliziert seien und sich auf jeden Fall im Windschatten der Murrbrücken-Erneuerung erledigen ließen, erklärte Seiberling.

Besagte Murrbrücke soll unter Vollsperrung in 75 Tagen komplett neu errichtet werden. Ab Ende Juli bis voraussichtlich Mitte Oktober wird die L1100 zwischen dem Abzweig nach Benningen und der Oehlerkreuzung nicht zu passieren sein.