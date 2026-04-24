Bauarbeiten an Landesstraße: Grünes Licht für gleichzeitige Baustelle an Murrbrücke und Oehlerkreuzung

Der Knotenpunkt an der Straße von Marbach nach Ludwigsburg wird im Sommer ausgebaut, parallel dazu wird die Murrbrücke erneuert. Zudem steigen die Chancen auf eine Radbrücke.
Der gordische Knoten ist durchtrennt. Nach einem längeren Hickhack zwischen dem Regierungspräsidium Stuttgart (RP) und der Stadt Marbach hat der Gemeinderat der Kommune am Donnerstagabend grünes Licht dafür gegeben, die Oehlerkreuzung auf der Landesstraße 1100 nach Ludwigsburg im Sommer auszubauen. Das RP kann damit seinen Plan verwirklichen, die Bagger genau dann an dem Knotenpunkt anrücken zu lassen, wenn er ohnehin gesperrt ist – weil wenige hundert Meter weiter auf der Trasse vor dem Abzweig nach Benningen die Murrbrücke erneuert wird.