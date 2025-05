Die Auf- und Abfahrten am sogenannten Echterdinger Ei, der Verbindung zwischen A 8 und B 27 bei Echterdingen (Kreis Esslingen) werden erneuert. In den kommenden Wochen gibt es mehrere Vollsperrungen.

Die Bauarbeiten am sogenannten Echterdinger Ei gehen weiter. Die Autobahn GmbH des Bundes informiert über mehrere Vollsperrungen, die für die kommenden Wochenenden geplant sind. Davon sind auch Menschen in Leinfelden-Echterdingen betroffen.

Von Samstag bis Montag, 17. bis 19. Mai, wird die A-8-Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch erneuert. Dabei geht es um die Auffahrt von der B 27 aus Richtung Stuttgart auf die A 8 in Richtung München. Von Samstagabend, 20 Uhr, bis Montagmorgen, 6 Uhr, ist die Anschlussstelle voll gesperrt.

Die Bauarbeiten und Sperrungen finden an mehreren Wochenenden statt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stefan Sauer

Die Umleitung führt die Verkehrsteilnehmenden auf der B27, die aus Richtung Stuttgart kommen, erst mal auf die A 8 in Richtung Karlsruhe. An der Ausfahrt Möhringen können sie abfahren und auf die A 8 in Gegenrichtung München umkehren.

Die Arbeiten werden am Wochenende vom 23. bis 26. Mai, von Freitagabends 20 Uhr bis Montagmorgens 6 Uhr, fortgeführt.

Umleitung von Leinfelden-Echterdingen auf die B 27

An diesem Wochenende ist außerdem die Abfahrt von der A 8 aus Richtung Karlsruhe auf die B 27 nach Stuttgart gesperrt. Davon betroffen sind auch Verkehrsteilnehmende, die aus Richtung Möhringen, Vaihingen und Leinfelden-Echterdingen kommend auf die B 27 in Richtung Stuttgart möchten.

Die Umleitung für Fahrzeuge führt ebenfalls erst mal in die Gegenrichtung: über die A 8 in Richtung München bis zur Anschlussstelle Flughafen/Messe. Von dort müssen Verkehrsteilnehmende auf die Zubringerstraße zur Auffahrt auf die A 8 in Richtung Karlsruhe und weiter auf der Autobahn fahren bis zur Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch. Dort ist es dann möglich, von der Autobahn auf die B 27 in Richtung Stuttgart zu wechseln.

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest erneuert bereits seit Ende März an der Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch in mehreren Schritten den Asphalt. Alle Auf- und Abfahrten der A 8 sowie Überleitungen der B 27 werden erneuert. Außerdem wird der Asphalt auf den Parallel-Fahrbahnen der A 8 bis zur Anschlussstelle Möhringen in beiden Fahrtrichtungen ausgetauscht.