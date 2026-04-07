Bauarbeiten am Charlottenplatz: Sperrung an Stuttgarts zentralem Knotenpunkt – Staus drohen

Spurrillen und Schlaglöcher: Die Stadt erneuert den Asphalt zwischen Olgaeck und Charlottenplatz. Eine Spur bleibt durchgehend frei – trotzdem ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.
Tiefe Spurrillen, Schlaglöcher, Wölbungen: Die Charlottenstraße zwischen Olgaeck und Charlottenplatz ist von bremsenden Autos, Bussen und Lastwagen schwer ramponiert. Wegen der massiven Schäden, die laut Tiefbauamt die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, muss der Belag auf dem rund 220 Meter langen Abschnitt in Richtung Innenstadt erneuert werden.