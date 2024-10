Bau des Mobility Hub in Stuttgart: Einzelhändler im Bohnenviertel bangen um ihre Existenz

1 Im Schaufenster von Seifen Lenz wird auf das Problem mit der Baustelle hingewiesen – ganz zu schweigen von den beengten Gehwegen im Schatten der Leonhardskirche. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Auf dem Gelände des Breuninger-Parkhauses an der B14 entsteht ein Mobility Hub und das Haus für Film und Medien. Wegen der Baustelle bleibt die Laufkundschaft im Bohnenviertel aus, der Umsatz der Einzelhändler sinkt.











Link kopiert



Wenn Waltraud Glaser über die Zukunft ihres Café Königx spricht, schießen der 75-Jährigen die Tränen in die Augen. Der Umsatz sei in den vergangenen Monaten so stark zurückgegangen, dass sie inzwischen ihre Mitarbeiter entlassen musste. Konnte sie nach der Corona-Zwangspause noch alle ihre Fixkosten bezahlen, so „reicht das auch das nicht mehr“, erklärt die Wirtin mit Leib und Seele in den liebevoll eingerichteten Räumen in der Wagnerstraße. „Alleine die Stammgäste reichen nicht aus, um zu überleben.“ Vor allem die Laufkundschaft fehlt. Nach 40 Jahren denkt Glaser daher offen über ein Ende des beliebten Treffpunkts nach. „Wenn es so weitergeht, müsste ich Schulden aufnehmen. Es macht einfach keinen Spaß mehr“, betont Glaser. „Vor allem, wenn die Stadt offenbar kein Interesse an uns hat.“ Wie ihr geht es vielen Einzelhändlern im Bohnenviertel.