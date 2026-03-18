Batman Kebap in Filderstadt: „Loslassen ist schwer“ – Tränenreicher Abschied eines Kult-Döners

Seit 1990 ist Batman Kebap in Bonlanden ein Begriff, nun setzen sich die Wirtsleute zur Ruhe. Wie lang ist noch geöffnet, und wer übernimmt den Laden?
Der Schnauzbart ist schwärzer, das Haar unter der Papierkappe ist dichter, und in der Hand hält er ein langes Messer statt einer elektrischen Schneidemaschine. Doch es besteht kein Zweifel: Das auf dem verblichenen Foto an der Wand ist Cemal Batman. Darüber hängt eine Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer – für 25 Jahre Einsatz im Sinne der örtlichen Wirtschaft. Ausgestellt wurde sie im Januar 2015.