Neues Team Stuttgart/Ludwigsburg: Qualifikation geglückt - Neue Allianz gegen den Konkurrenten MTV Stuttgart

Nach dem „Super-Gau“ gelingt dem neuen Zusammenschluss der Basketball-Akademie Ludwigsburg und dem Regioteam Stuttgart die Qualifikation zur Bundesliga.
Die erste Bewährungsprobe der neuen Spielgemeinschaft Stuttgart/Ludwigsburg ist geglückt: Der Zusammenschluss der Basketball-Akademie Ludwigsburg und des Regioteams Stuttgart hat die Qualifikation zur U-18-Basketball-Bundesliga der Mädchen (WNBL) geschafft. „Der Druck war recht hoch, umso größer war dementsprechend der Jubel, dass wir es geschafft haben“, sagt der Trainer Franck Becker.