Neues Team Stuttgart/Ludwigsburg: Qualifikation geglückt - Neue Allianz gegen den Konkurrenten MTV Stuttgart

Die erste Bewährungsprobe der neuen Spielgemeinschaft Stuttgart/Ludwigsburg ist geglückt: Der Zusammenschluss der Basketball-Akademie Ludwigsburg und des Regioteams Stuttgart hat die Qualifikation zur U-18-Basketball-Bundesliga der Mädchen (WNBL) geschafft. „Der Druck war recht hoch, umso größer war dementsprechend der Jubel, dass wir es geschafft haben“, sagt der Trainer Franck Becker.

Angebahnt hatte sich die Kooperation, die unter dem Namen Basketball-Akademie Ludwigsburg x Regioteam Stuttgart antritt, bereits in der vergangenen Saison. Einer der Gründe: der MTV Stuttgart. Die Nord-Stuttgarter hatten den Zusammenschluss aus KSG Gerlingen, BBC Stuttgart, TV Zuffenhausen, SV Möhringen, SV Böblingen, VfL Waiblingen und TSV Steinenbronn sowie dem TSV Malmsheim verlassen und mehrere Topspielerinnen vom Regioteam Stuttgart und der Basketball-Akademie Ludwigsburg abgeworben. „Wir wollten etwas dagegensetzen“, erklärt Becker. „Drei Teams in der WNBL kann die Region zwar verkraften, ein Team würde aber sportlich immer abfallen. So ist es deutlich sinnvoller und nachhaltiger“, begründet der Trainer den Zusammenschluss.

Die Kooperation, die sich zunächst nur auf das U-18-Team beschränkt, begann jedoch mit einem Rückschlag, den Becker als „Super-Gau“ bezeichnet: Die Ludwigsburgerinnen und die Stuttgarterinnen stiegen in der vergangenen Saison ab und mussten den Umweg über die Qualifikation nehmen. „Die Liga zu halten ist einfacher, als reinzukommen“, sagt Becker. In der Ludwigsburger Innenstadtsporthalle besiegte die neue Spielgemeinschaft die BBU 01 Schwaben (59:36), die TV Augsburg Young Angels (63:19) und das Team Mittelhessen (44:41). Trotz der knappen 38:41-Niederlage gegen den SB DJK Rosenheim beendete das Team die Qualifikation auf dem notwendigen zweiten Tabellenplatz der Gruppe D.

In der WNBL erwartet die Mannschaft ein neuer Wettbewerbsmodus. Neben der Aufstockung der Teams von 28 statt 24 Clubs ist der Wettbewerb jetzt in drei Runden gegliedert: Auf die Vorrunde folgen Hauptrunde und Relegation. Erst danach starten Play-offs und Play-downs. In der Vorrunde treten die Clubs in vier regionalen Divisionen einmal gegen jeden der sechs Gruppengegner an. Jedes Team bestreitet drei Heim- und drei Auswärtsspiele. Die ersten drei Mannschaften jeder Gruppe spielen in der Hauptrunde um ihren Setzplatz in den Play-offs. Die verbleibenden vier müssen zunächst in die Relegation. Dort haben die zwei bestplatzierten Mannschaften aus den beiden Relegationsgruppen die Chance, sich für die Play-offs zu qualifizieren, alle anderen Mannschaften spielen in der K.-o.-Runde gegen den Abstieg.

„Unser Ziel ist es, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Entweder indem wir direkt in die Hauptrunde kommen oder dann nachträglich über die Relegation“, sagt Becker. Die Ziele der Kooperation seien ohnehin langfristig angelegt: „Wir wollen die Spielerinnen behutsam aufbauen.“