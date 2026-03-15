Basketball: Riesen kassieren in Vechta 121 Punkte

1 War mit der Defensive seiner Riesen nicht zufrieden: Trainer Mikko Riipinen Foto: Baumann/Julia Rahn

Ludwigsburgs Basketballer verlieren auswärts Rasta Vechte eine empfindliche 102:121-Niederlage und bringen sich in keine gute Position.











Link kopiert



Die MHP Riesen stellten am Samstagabend in Stef Smith (38 Punkte) den Topscorer der Bundesliga-Partie bei Rasta Vecha und markierten zudem noch mehr als hundert Punkte – doch beides reichte am Ende nicht zum Sieg. Im Gegenteil, es gab mit dem 102:121 (50:51) ein kleines Debakel, vor allem weil die Ludwigsburger Basketballer im dritten Viertel (20:39) jegliche Gegenwehr vermissen ließen. „In der Eins-gegen-Eins-Defensive hätten wir besser sein müssen“, sagte Trainer Mikko Riipinen.