Vor dem Derby sprechen die Kapitäne des MTV Stuttgart, Ruben Leidel, und des SV Möhringen, Petros Tzikas, über die Bedeutung des Duells, ihre Aufgaben und die Ziele darüber hinaus.
Wer ist die Nummer eins im Stuttgarter Basketball? Die Frage klären die beiden Regionalligisten SV Möhringen und MTV Stuttgart an diesem Samstag um 19 Uhr in der Sporthalle Fasanenhofschule. Teil eins des Stadtderbys ging im November mit 73:68 an den MTV Stuttgart. Vor dem zweiten Teil sprechen die beiden Kapitäne Petros Tzikas (Möhringen) und Ruben Leidel (MTV) über die Bedeutung des Duells.