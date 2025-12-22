Basketball-Regionalliga: Dreier-Wurfdebakel im Schlüsselspiel

Der MTV Stuttgart und der SV Möhringen gehen mit Niederlagen in die Weihnachtspause. Ihre Hinrunden-Bewertung fällt recht unterschiedlich aus.
Aus der erhofften eigenen vorweihnachtlichen Bescherung ist nichts geworden. Die beiden Stuttgarter Basketballteams der Regionalliga Südwest haben sich mit Auswärtsniederlagen in die nun zweiwöchige Spielpause verabschiedet. Vor allem das 75:84 des MTV Stuttgart in Gießen schmerzt, ist damit doch schon nach der Hinrunde praktisch klar, dass die Mannschaft des Trainers Anestis Fesatidis ihr Saisonziel Play-off-Teilnahme erneut verfehlen wird.