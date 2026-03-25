Basketball-Projekt: Zocken um Mitternacht – wenn „Hot Chili“ auf „Halli Galli“ trifft

Seit schon fast 30 Jahren gibt es „Basketball um Mitternacht“, eine Initiative unter dem Dach des Sportkreises Stuttgart. Was steckt hinter dem Projekt, bei dem jeder mitmachen kann?

So genau nimmt es niemand. „Locker bleiben“, das muss hier keinem extra gesagt werden. Der offizielle Name der Veranstaltung lautet zwar „Basketball um Mitternacht“, doch der Beginn ist eigentlich um 22 Uhr – oder halt, wie an diesem Freitagabend, eine halbe Stunde später. Während ein Trainer des ESV Rot-Weiß Stuttgart die letzten Bälle einsammelt und damit das Vereinstraining in der Sporthalle des Johannes-Kepler-Gymnasiums offiziell beendet, spielen schon sechs Jungs auf einen Korb. Sie können es kaum erwarten.

Im Durchschnitt kommen 50 bis 60 junge Leute zu besagtem Event, das einmal pro Monat im Terminkalender steht – immer freitags, wechselnd in verschiedenen Hallen der Stuttgarter Stadtbezirke, und das schon seit 30 Jahren. Mal sind bekannte Vereinsspieler dabei, mal Jugendsachbearbeiter der Polizei, mal ein DJ, aber im Prinzip geht es nur um eines: 3 x 3-Basketball in Turnierform. Also um ein bisschen Wettbewerb, aber vor allem um Spaß. Freizeitspieler kommen alleine oder bereits als komplette Mannschaften, wählen einen Teamnamen, melden sich vor Ort an, und dann geht’s los.

Seit drei Jahren ist Franziskus Seibert vom „Gemeinschaftserlebnis Sport“ zuständig für das nächtliche Treiben unter den Körben. „Über die Jahre hat sich da eine richtige Community entwickelt, und hin und wieder ergibt sich dann auch der Transfer hinein in einen Verein“, sagt Seibert, der auch engen Kontakt zu den Basketballclubs in der Region hat. Manchmal könne man auch Preise für die Sieger vergeben. Meist sind es Tickets für Basketballspiele. Was auch sonst.

Was einst als präventives Projekt begann, um Kids vom Herumlungern auf dunklen Gassen hinein in helle Sporthallen zu locken, ist längst eine feste Veranstaltung geworden, die großen Anklang findet. „Viele kommen sogar regelmäßig aus der Region wie zum Beispiel aus Reutlingen, Heilbronn oder Karlsruhe“, sagt Seibert. Dabei sind Nationalitäten genauso unerheblich wie das Geschlecht oder das Alter.

„Das Einzige, was wir von den Teilnehmern fordern, sind Respekt, Toleranz und Fair Play“, sagt Seibert. Dass dies funktioniert, kann Marie Brandt bestätigen. An diesem Abend ist sie die einzige weibliche Person, dafür als Regionalligaspielerin der Titans Stuttgart mit viel Erfahrung ausgestattet. „Ich bin öfters dabei. Es ist ein schöner Ausgleich, als nur mit Mädels zu spielen“, sagt Brandt. „Und wenn es hier viele Jungs gibt, ist die Atmosphäre immer sehr respektvoll und ungezwungen.“

Ende der Pause. Ihr Team „Spicy Hot Chili“ trifft auf „Halli Galli“, und Brandt versenkt zum Auftakt gleich mal einen Dreier. Währenddessen sitzt Anagnostis „Akis“ Miliatis auf einem Kasten und schnauft durch. „Wir haben gerade zwei Spiele gehabt und ich bin tot“, sagt er in einem Mix aus Englisch und Deutsch. Er streicht über die Wölbung unter seinem T-Shirt und sagt lachend: „Wegen mir nennen wir uns ‚Dead Weight‘, weil ich so viel davon herumtrage.“ Miliatis’ Mannschaft besteht aus ein paar Freunden, die früher viel Fußball gespielt haben. „Dann haben wir mit dem Kicken aufgehört und mit dem Rauchen angefangen“, erzählt er. Deshalb sei keiner von ihnen fit. Aber es mache „hier einfach großen Spaß“.

Mittlerweile läuft das Turnier auf Hochtouren. Ein kurzer Blick auf die Uhr: 23.10 Uhr. Plötzlich geht die Tür auf, und es kommen weitere vier Leute rein. „Wir sind die Splash Brothers“, sagt einer – „ursprünglich aus der Mongolei“. Fündig geworden sind sie über Facebook, und auch sie wollen mitmachen. Franziskus Seibert sagt: „Kein Problem, schön, dass ihr da seid.“ Dann kratzt er sich am Kopf und überlegt, wie er das mitten im Wettbewerb mit dem Spielplan gehandelt kriegt. Aber auch das geht irgendwie. Wie gesagt: So genau nimmt es niemand.„Locker bleiben“, das gilt ein weiteres Mal.

Weitere Infos unter: www.gemeinschaftserlebnis-sport.de/angebote/basketball-um-mitternacht