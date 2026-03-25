Basketball-Projekt: Zocken um Mitternacht – wenn „Hot Chili“ auf „Halli Galli“ trifft

Seit schon fast 30 Jahren gibt es „Basketball um Mitternacht“, eine Initiative unter dem Dach des Sportkreises Stuttgart. Was steckt hinter dem Projekt, bei dem jeder mitmachen kann?
So genau nimmt es niemand. „Locker bleiben“, das muss hier keinem extra gesagt werden. Der offizielle Name der Veranstaltung lautet zwar „Basketball um Mitternacht“, doch der Beginn ist eigentlich um 22 Uhr – oder halt, wie an diesem Freitagabend, eine halbe Stunde später. Während ein Trainer des ESV Rot-Weiß Stuttgart die letzten Bälle einsammelt und damit das Vereinstraining in der Sporthalle des Johannes-Kepler-Gymnasiums offiziell beendet, spielen schon sechs Jungs auf einen Korb. Sie können es kaum erwarten.