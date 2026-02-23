Die Basketballer des SV Fellbach gewinnen in der Pro-B-Liga am Samstag gegen das Team der Dresden Titans mit 94:90, weil sie eine bemerkenswerte Trefferquote erzielen.

Wenn die Basketballer des SV Fellbach ihre Spiele in der dritthöchsten Spielklasse Pro B gewinnen, dann ist zumeist die gute Defensivarbeit eine wichtige Grundlage für den Erfolg. Das war am Samstagabend in der heimischen Gäuäckerhalle I anders. Gegen das Team der Dresden Titans hat die Mannschaft um den Trainer Kristiyan Borisov deshalb mit 94:90 gewonnen, weil sie ein Offensivspektakel geboten hat. Nik Schlipf war in der ersten Spielhälfte nicht aufzuhalten und erzielte bis zur Pause bereits 21 Punkte. Auch der Spielmacher Jakob Hanzalek, Jeremy Kolev und Jonathan Gerlinger verzeichneten eine außergewöhnlich hohe Trefferquote. Da konnten es die Gastgeber sich leisten, die Abwehrarbeit ein wenig zu vernachlässigen. „Ich bin mega stolz auf meine Mannschaft. Ich hatte das Gefühl, dass jeder den Ball wollte, das war eine tolle Teamleistung“, sagte Kristiyan Borisov, der am Samstagabend auf Brian Butler, Mark Golder und den Langzeitverletzten Mikey DeSousa verzichten musste.

Das nächste Spiel findet erst am 14. März statt Der Coach hat seinen Spielern in dieser Woche trainingsfrei gegeben. Das ist nicht zwingend als Belohnung für die jüngste Vorstellung zu sehen, vielmehr haben die Fellbacher Basketballer an den nächsten beiden Wochenenden kein Spiel. Erst am 14. März geht es für sie, wieder in heimischer Sporthalle, am drittletzten Spieltag gegen den Tabellennachbarn aus Ludwigsburg weiter.

Borisov nutzt die Pause für einen Trip in die USA

Doch Kristiyan Borisov kann nicht ohne Basketball. Er nutzt die Spielpause für einen Abstecher nach Dallas in die USA. Dort hat er die Möglichkeit, bei den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA zu hospitieren. Phil Handy, ein Assistenztrainer der Mannschaft, hat ihn eingeladen. Kristiyan Borisov wird dem Cheftrainer Jason Kidd über die Schulter schauen und drei Heimspiele des ehemaligen Meistervereins von Dirk Nowitzki besuchen.

Der SVF hat die Aufstiegsrunde so gut wie erreicht

Aus Dallas wird der Fellbacher Coach sicherlich neue Erfahrungen mitbringen. Erfahrungen, die ihm auch mit den Basketballern des SV Fellbach in der anstehenden Aufstiegsrunde helfen werden. Diese Aufstiegsrunde haben Jakob Hanzalek und seine Mitstreiter nach zuletzt drei Siegen in Serie so gut wie erreicht. In den drei verbliebenen Begegnungen geht es wohl nur noch darum, von welcher Position aus die Fellbacher Mannschaft in das Auftaktduell mit einem Team aus der Nordstaffel gehen wird. Sicherlich wird in der Aufstiegsrunde die Defensivarbeit wieder eine wichtigere Rolle spielen.

SV Fellbach: Schlipf (27), Hanzalek (17), Kolev (16), Okafor (12), Gerlinger (10), Lyles (5), Rodrigues (5), Davis (2), Billinger, Dickgiesser.