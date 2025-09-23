Basketball Pro B: SV Fellbach: Alarm in der Vorbereitung

Es ist noch gar nicht so lange her, da hat der US-Amerikaner Tyseem Lyles sich in der Gäuäckerhalle I in Fellbach vorgestellt – und dabei Eindruck hinterlassen. Für die Basketball-Löwen Erfurt erzielte er Ende März 2024 stolze 26 Punkte, auch wenn er damit die 93:94-Niederlage in der dritthöchsten Spielklasse Pro B nicht verhindern konnte. Jetzt ist klar, dass diese Vorstellung auch eine Art Bewerbung gewesen ist. Denn Tyseem Lyles, 33, wird künftig für die Basketballer des SV Fellbach Punkte sammeln. Diese Verpflichtung ist allerdings aus der Not geboren, denn eigentlich hatte der Trainer Kristiyan Borisov sich mit dem US-Amerikaner Paris Dawson auf eine Zusammenarbeit verständigt. Doch der 24-jährige Aufbauspieler erfüllte die Erwartungen schon in der Vorbereitung nicht und ist deshalb bereits zurück in der Heimat. „Ich habe den Alarmknopf gedrückt, nachdem die Vorbereitung insgesamt überhaupt nicht gut begonnen hatte“, sagt der Coach.

Die Ergebnisse in den Testspielen waren zuletzt vielversprechend Sieben Zugänge hat Kristiyan Borisov in seinen Kader eingebaut; Tyseem Lyles ist der älteste von ihnen. Thomas Billinger, 24, Travis Davis, 19, Wilko Dickgiesser, 19, Nelson Okafor, 22, Mateus Rodrigues, 26, und David Volz, 20, zählen da schon eher zum jugendlichen Weg, den die Fellbacher Basketballer nach zahlreichen erfahrenen Abgängen zuletzt eingeschlagen haben. Und die jüngsten Ergebnisse in den Testspielen sind durchaus vielversprechend. Gegen den Ligakonkurrenten und Aufstiegsanwärter BG Leitershofen/Stadtbergen und im Finale eines Vorbereitungsturniers in Luxemburg gegen den Pro-A-Aufsteiger aus Leverkusen standen am Ende nur knappe Niederlagen. „Unsere Situation in dieser Saison ist eine komplett andere, wir sind im Neuaufbau, wollen uns aber gut präsentieren“, sagt Kristiyan Borisov, der den Ligaverbleib als primäres Ziel ausgibt. Wenig später fügt er hinzu: „Wir werden aber im Laufe der Saison ein unangenehmer Gegner sein.“

Einige Spieler haben den Verein verlassen

In der vergangenen Runde, es war die zweite für die Basketballer des SV Fellbach in der dritthöchsten Spielklasse Pro B, hat Kristiyan Borisov sein Ziel erreicht: die Aufstiegsrunde. Hier allerdings schied die Mannschaft um den damaligen Kapitän Zaire Thompson gleich in der ersten Runde gegen das Team des SC Rist Wedel aus. Zaire Thompson hat den Verein ebenso verlassen wie auch Lars Berger, David Grubic, Nikola-Alexander Jekov, Daniel Mayr, Tauras Ulevicius und Malik Whitaker.

Zwei Auswärtsspiele zum Auftakt

Trotz der positiven Ergebnisse am Ende der Vorbereitung geht Kristiyan Borisov mit einer gewissen Unsicherheit in die neue Saison. Zum Auftakt gastieren die Fellbacher am Sonntag, 17 Uhr, bei den Dresden Titans, die in der vergangenen Runde in der zweiten Liga Pro A zwar mit 15 Siegen in 34 Spielen im Mittelfeld gelandet waren, dann aber ihr Team zurückgezogen haben. Am 3. Oktober folgt gleich das zweite Auswärtsspiel, diesmal bei den Skyliners Juniors in Frankfurt, bevor zwei Tage später der FC Bayern II Basketball in der Gäuäckerhalle I gastieren wird. Spätestens dann wird auch Kristiyan Borisov wissen, ob er den Alarmknopf in der Vorbereitung noch rechtzeitig gedrückt und die richtigen Schlüsse daraus gezogen hat.

Kader, Saisonziel und Heimspiele

Kader

Thomas Billinger (Baskets Vilsbiburg), Brian Butler, Travis Davis (Team Ehingen Urspring), Mikey De Sousa, Wilko Dickgiesser (Jugend Crailsheim Merlins), Jonathan Gerlinger, Mark Golder, Jeremy Kolev, Tyseem Lyles (Basketball Löwen Erfurt), Nelson Okafor (Nürnberg Falcons), Mateus Rodrigues (Black Forest Panthers), Nik Schlipf, David Volz (Pause) Abgänge: Lars Berger (PKF Titans Stuttgart), David Grubic (Karriere beendet), Nikola-Alexander Jekov (TSV Oberhaching Tropics), Daniel Mayr (Dragons Rhöndorf), Zaire Thompson (TSG Söflingen), Tauras Ulevicius (China), Malik Whitaker (Belgien) Trainer: Kristiyan Borisov (seit 11/2022) Saisonziel: Ligaverbleib Meisterschaftsfavorit: BG Leitershofen/Stadtbergen.

Heimspiele des SV Fellbach

Sonntag, 5.Oktober 2025, 17.30 Uhr SV Fellbach - FC Bayern Basketball II Sonntag, 12. Oktober 2025, 17.30 Uhr SV Fellbach - TV Langen Samstag, 1. November 2025, 17.30 Uhr SV Fellbach – Basketball-Löwen Erfurt Sonntag, 16. November 2025, 17.30 Uhr SV Fellbach - BIS Baskets Speyer Sonntag, 7. Dezember 2025, 17.30 Uhr SV Fellbach - TSV Oberhaching Tropics Samstag, 20. Dezember 2025, 17.30 Uhr SV Fellbach – Orange Academy Samstag, 10. Januar 2026, 17.30 Uhr SV Fellbach - BG Leitershofen/Stadtbergen Samstag, 24. Januar 2026, 17.30 Uhr SV Fellbach - Skyliners Juniors Sonntag, 8. Februar 2026, 17.30 Uhr SV Fellbach - BBC Coburg Samstag, 21. Februar 2026, 17.30 Uhr SV Fellbach - Dresden Titans Samstag, 14. März 2026, 17.30 Uhr SV Fellbach - BBA Ludwigsburg Samstag, 28. März 2026, 18.30 Uhr SV Fellbach - Würzburg Baskets-Akademie