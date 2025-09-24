Basketball-Pokal: MHP Riesen Ludwigsburg sind weiter dank 35 Punkten von Stefan Smith
1
Stefan Smith überragte mit 35 Punkten. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Ludwigsburgs Basketballer stehen im Pokal-Achtelfinale gegen Heidelberg. Beim Sieg bei den Skyliners Frankfurt hat es die Mannschaft spannend gemacht.

Die Pokal-Hoffnung lebt weiter bei den Basketballern der MHP Riesen Ludwigsburg. Auch wenn die es am Mittwochabend in der ersten Runde spannend gemacht haben – und sich im Bundesliga-Duell bei den Syliners Frankfurt erst in der Verlängerung mit 101:96 durchgesetzt haben, nachdem es nach der regulären Spielzeit 83:83 stand. Mann des Spiels war dabei ohne Zweifel Ludwigsburgs Spielmacher Stefan Smith mit seinen 35 Punkten, der vor allem in der Verlängerung Verantwortung übernahm und sagte. „Ich habe Vertrauen in meinem Wurf. Den Rest bekomme ich von meinen Mitspielern und dem Trainer.“ Der heißt seit dieser Saison Mikko Riipinen, der sagte: „Es war nicht immer schön anzuschauen, aber das erste Spiel ist immer schwierig. Wichtig war der Sieg und unsere mentale Stärke. Und wir wissen auch, woran wir noch arbeiten müssen.“

 

Unsere Empfehlung für Sie

Basketball MHP Riesen Ludwigsburg: Mikko Riipinen: „Wir wollen aus wenig mehr machen“

Basketball MHP Riesen Ludwigsburg Mikko Riipinen: „Wir wollen aus wenig mehr machen“

Nach einer Dekade unter John Patrick starten Ludwigsburgs Basketballer in eine neue Ära mit dem Schweden Mikko Riipinen. Der ist erst 38, hat aber klare Vorstellungen.

Seine Mannschafte führte zu Beginn 15:8, doch dann wurde es ein hart umkämpftes Spiel, in dem die Riesen auch mal mit acht Punkten (47:55, 27. Minute) zurücklagen. Doch die Moral stimmte, auch wenn es sonst noch Licht und Schatten gab. Doch im Pokal zählt nur das Weiterkommen in die nächste Runde – in der die Ludwigsburger am 18./19. Oktober im Achtelfinale vor einem interessanten Duell beim Ligarivalen Heidelberg stehen. Gegen den gab es in der Vorbereitung übrigens einen 94:78-Sieg, ein gutes Omen?

 