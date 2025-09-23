Basketball: MTV Stuttgart: Warum der Trainer gerne „spinnen“ darf

Nach ihrem Bestergebnis der vorigen Saison wollen die Zweitliga-Frauen des MTV nun den nächsten Schritt machen. Unter den Zugängen ragen zwei Nationalspielerinnen heraus.
Was heißt „spinnen“ eigentlich auf französisch? Aber vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass der Franzose Cyril Da Silva in seiner hiesigen Wahlheimat nicht alles gleich auf Anhieb versteht. Wobei, despektierlich oder gar böse ist es ohnehin nicht gemeint, wenn der Teammanager Enrico Laue in Bezug auf seinen Trainer lachend sagt: „Der soll ruhig spinnen.“