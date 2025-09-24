Basketball: MTV Stuttgart: Nach vielen Worten: Nun endlich Schluss mit konstanter Inkonstanz?

Die Regionalliga-Basketballer des MTV Stuttgart haben die Play-offs im Visier – dieses Mal aber nicht nur mit Worten.

Die Fragen nach dem kommenden deutschen Fußballmeister und den Saisonzielen der Regionalliga-Basketballer des MTV Stuttgart haben eines gemeinsam: die Antworten fallen alljährlich gleich aus. Was Fußball anbelangt, wird natürlich der FC Bayern München genannt. Bei den Saisonzielen der MTV-Basketballer sagt der Trainer Anestis Fesatidis wiederholend: „Wir wollen mindestens Platz vier erreichen, die Play-offs.“ Der feine Unterschied zwischen Fußball und Basketball: Bei ersterem trifft die Prognose meistens zu, bei zweiterem ist sie bislang eine Wunschvorstellung geblieben.

Spieler des MTV Stuttgart sind gereift Und wie sieht es bei den Korbjägern vom Kräherwald vor der am Samstag (19.15 Uhr) mit dem Heimspiel gegen das Team Ehingen/Urspringschule beginnenden neuen Saison aus? Was macht nun Mut, damit aus der Wunschvorstellung Realität wird, Herr Fesatidis?„Dass die vielen jungen Spieler nun nicht mehr so jung sind, ihr Niveau gesteigert haben und in Rollen hineingewachsen sind, Verantwortung übernehmen“, sagt Fesatidis. Bedeutet mit, dass die Siegchancen auch dann gewährleistet sein sollen, wenn Vasileios Lampropoulos keinen „normalen“ Tag erwischt.

Klar, dem Punktegaranten der vergangenen Jahre – in der Vorsaison mit einem Schnitt von 19,5 pro Partie ligaweit drittbester Werfer – kommt wieder eine gewichtige Rolle zu. Jedoch sieht Fesatidis bei dem ein oder anderen im Team nun auch die Fähigkeit, Spiele zu entscheiden. Namentlich etwa Hugo Mounier und Luka Milovac. Sie seien ebenfalls Führungsspieler und da, wenn es kritisch werde. Sowieso sei die gesamte Truppe konstanter geworden. Und eben dieser Punkt wird beim MTV entscheidend sein, ob das Ziel dieses Mal erreicht wird oder nicht. Zuletzt scheiterte das Team an konstanter Inkonstanz.

Legende des MTV Stuttgart kehrt zurück

Typisches Beispiel: Vor zwei Jahren startete man mit sieben Siegen, um dann fünf Pleiten folgen zu lassen und vom Ziel abzukommen. Ganz klar, mehrmals zwei, drei Durchhängerspiele dürfe man sich nicht leisten, konstatiert Fesatidis, der auch sich selbst hinterfragt hat und künftig „schneller auf bestimmte Spielsituationen“ reagieren möchte. Bei seinem spielenden Personal hat er vor allem auf das Defensivverhalten geschaut. Besonders in den Spielen gegen die besseren Teams der Liga – für den Coach Reutlingen, Schwenningen, Karlsruhe und auch der Auftaktgegner Urspringschule – müsse besser verteidigt werden. Dazu beitragen soll auch Nikos Papakonstantinou, einer von vier Neuen in der Mannschaft. Der 41-Jährige mit Zweitliga-Vergangenheit in Griechenland soll durch seine Erfahrung für mehr Stabilität sorgen, zudem die immer noch vielen jungen Spieler „mit Tipps unterstützen“, so der MTV-Coach. Zusätzliche Motivation und Antrieb kommen beim MTV auch von der Bank. Der langjährige Kapitän und Vereinslegende Alex Komitakis ist zurück. Er fungiert als Co-Trainer. Wer weiß, vielleicht gelingt mit ihm der Übergang von der Wunschvorstellung zur Realität.

Eckdaten

Zugänge: Nikos Papakonstantinou (BG Tamm/Bietigheim), Emil Böhme (PKF Titans Stuttgart), Erjon Panxhaj (eigene zweite Mannschaft), Simon Koller (Junioren MTV Stuttgart).

Abgänge: Fekremariam Abraha (BG Tamm/Bietigheim), Jose Jimenez (eigene zweite Mannschaft).

Kader: Point Guard: Vasileios Lampropoulos, Alois Mounier, Hugo Mounier, Nikos Papakonstantinou, Milan Papic; Shooting Guard: Alex Kranz, Luka Milovac; Small Forward: Emil Böhme, Christian Gundlach, Simon Koller, Marko Lavric; Power Forward: Quentin Kunst, Ruben Leidel, Erjon Panxhaj, Paolo Tosi; Center: Marko Josipovic.

Trainer: Anestis Fesatidis (seit Juli 2019).

Spielstätte: Sporthalle West, Bebelstraße 24, 70193 Stuttgart.

Saisonziel: Play-off-Teilnahme; ein Platz unter den Top vier (Platzierung in der vergangenen Saison: 7.).

Meisterschaftstipp: Panthers Schwenningen.