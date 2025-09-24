Basketball: MTV Stuttgart: Nach vielen Worten: Nun endlich Schluss mit konstanter Inkonstanz?

Die Regionalliga-Basketballer des MTV Stuttgart haben die Play-offs im Visier – dieses Mal aber nicht nur mit Worten.
Die Fragen nach dem kommenden deutschen Fußballmeister und den Saisonzielen der Regionalliga-Basketballer des MTV Stuttgart haben eines gemeinsam: die Antworten fallen alljährlich gleich aus. Was Fußball anbelangt, wird natürlich der FC Bayern München genannt. Bei den Saisonzielen der MTV-Basketballer sagt der Trainer Anestis Fesatidis wiederholend: „Wir wollen mindestens Platz vier erreichen, die Play-offs.“ Der feine Unterschied zwischen Fußball und Basketball: Bei ersterem trifft die Prognose meistens zu, bei zweiterem ist sie bislang eine Wunschvorstellung geblieben.