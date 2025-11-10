Basketball: MTV Stgt., SV Möhringen: Lavric gewinnt das Duell der Big Men
Marko Lavric MTV Stuttgart wusste zu überzeugen. Foto: Tom Bloch

Das Stadtderby in der Basketball-Regionalliga gewinnt der MTV Stuttgart gegen den SV Möhringen mit 73:68. Doch insgesamt boten beide Teams magere Kost.

Irgendwie war der Wurm drin, im Stuttgarter Stadtderby zwischen dem MTV Stuttgart und dem SV Möhringen. Und das schon vor der Partie. Erst wurde der Spielbeginn um 15 Minuten verschoben, weil das Zweitliga-Spiel der Damen davor länger dauerte (die MTV-Damen unterlagen VIMODROM Baskets Jena mit 71:76). Dann konnten die Schiedsrichter nicht anpfeifen, weil die Starting Five der Gäste vom SV Möhringen auf dem Platz anders aussah als auf dem Spielbericht. Erst als hier Übereinstimmung herrschte, ging es los.

 

SV Möhringen und der MTV Stuttgart legen gemütlich los

Aber auch nicht so richtig. Nach fünf gespielten Minuten stand es 2:2. Und es war kein Handballspiel. Die Gäste legten ihre Lähmung als Erstes ab, gingen in Führung und erst durch zwei Dreier in der letzten Minute des ersten Viertels hatte sich der MTV Stuttgart in eigener Halle ins Spiel gekämpft. 14:12 prangte an der Anzeigetafel nach den ersten zehn Minuten. Und die dabei kurzzeitig erlebte Führung der Gäste sollte sich auch nicht in den weiteren 30 Minuten Spielzeit wiederholen. Die MTV-Truppe von Trainer Anestis Fesatidis lag immer wieder vorne, ohne zu glänzen, aber auch ohne Chance, sich auf einem Vorsprung ausruhen zu können. Denn Möhringen drückte unentwegt und sorgte gegen Ende des dritten und in der Crunchtime des vierten Viertels durch Pressing und gewagte, aber erfolgreiche Wurfversuche – zumeist von Nico Hihn (25 Punkte) – für äußerst spannende Minuten. Doch der SVM-Coach Sascha Klatt war überhaupt nicht zufrieden. „Unsere gezeigte Leistung enttäuscht mich mehr als das Ergebnis“, sagte Klatt. „Wir waren zu fahrig, zu sorglos und haben viel zu spät den Fokus aufs Spiel gelegt.“

Marko Lavric vom MTV Stuttgart mit 17 Punkten

Ein ausschlaggebender Faktor war sicherlich auch das Spiel der Big Men unter dem Korb. MTV-Center Marko Lavric (13 Rebounds, 17 Punkte) gewann das Duell gegen SVM-Center Brian Zimmer (drei Rebounds/acht Punkte) deutlich. Und auch im Angriff war das MTV-Spiel variabler und die Punktausbeute verteilter. „Uns ist gelungen, den Schlüsselspieler Nico Hihn einigermaßen im Griff zu halten“, fasste MTV-Coach Fesatidis zusammen. „Und wir konnten beinahe die gesamte Spielzeit einen klaren Kopf aufrechterhalten.“ Die Belohnung: Der MTV ist im Tabellenmittelfeld (Platz 9) angekommen. der SV Möhringen bleibt in der Abstiegszone.

MTV Stuttgart: Lavric (17 Punkte), Hugo Mounier (6), Leidel, Lampropoulos (13), Gundlach, Panhaj (4), Alois Mounier (12), Tosi (12), Papakontantinou (1), Milovac.

SV Möhringen: Ruben Hihn (7), Knezovic, Tzikas (7), Heintzen (15), Schenk (4), Gassama, Nico Hihn (25), Weller (2), Grieb, Zimmer (8).

 