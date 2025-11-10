Das Stadtderby in der Basketball-Regionalliga gewinnt der MTV Stuttgart gegen den SV Möhringen mit 73:68. Doch insgesamt boten beide Teams magere Kost.
Irgendwie war der Wurm drin, im Stuttgarter Stadtderby zwischen dem MTV Stuttgart und dem SV Möhringen. Und das schon vor der Partie. Erst wurde der Spielbeginn um 15 Minuten verschoben, weil das Zweitliga-Spiel der Damen davor länger dauerte (die MTV-Damen unterlagen VIMODROM Baskets Jena mit 71:76). Dann konnten die Schiedsrichter nicht anpfeifen, weil die Starting Five der Gäste vom SV Möhringen auf dem Platz anders aussah als auf dem Spielbericht. Erst als hier Übereinstimmung herrschte, ging es los.