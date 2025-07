Basketball: MHP Riesen Ludwigsburg ziehen im Pokal ein Bundesliga-Duell

1 Der Basketball-Pokal wirft seine Schatten voraus. Foto: Christoph Soeder/dpa

Ludwigsburgs Basketballer haben in der ersten Pokal-Runde eines von nur zwei Bundesliga-Duellen gezogen – und das auch noch auswärts.











Die ersten Würfel für die neue Basketball-Saison sind gefallen – zunächst was den Pokal betrifft. Nachdem die MHP Riesen Ludwigsburg zuletzt in der Liga den Sprung unter die besten Acht in der Tabelle verpasst haben, müssen sie gleich zum Auftakt des Wettbewerbs einsteigen – wobei das Los eines von nur zwei Bundesliga-Duellen bescherte, bei den Skyliners Frankfurt.