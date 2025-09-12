Basketball-EM: Türkei siegt gegen Griechenland – und folgt Deutschland ins Finale

Die Mannschaft von Trainer-Ikone Ergin Ataman schaltet im Halbfinale Giannis Antetokounmpo und seine Griechen aus. Im Finale kommt es zum Duell mit Deutschland.
Die Türkei ist der Gegner der deutschen Weltmeister im Finale der Basketball-Europameisterschaft. Das Team um den NBA-Jungstar Alperen Sengün von den Houston Rockets fertigte Ausnahmeathlet Giannis Antetokounmpo und seine Griechen im Halbfinale am Freitag unerwartet deutlich mit 94:68 (49:31) ab. Am Sonntag (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) spielen die Türken im Endspiel von Riga gegen Deutschland um ihren ersten EM-Titel.